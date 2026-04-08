Cinco claves para no quedarse fuera del nuevo mapa del trabajo

Punto de inflexión

El sistema educativo también enfrenta su propio punto de inflexión. El uso extendido de inteligencia artificial en el aprendizaje obliga a revisar cómo se construye el conocimiento y qué habilidades deben desarrollarse. Según el informe Assessment Evolved, de Pearson, “el verdadero desafío no es si los estudiantes usan inteligencia artificial, sino si están desarrollando las habilidades necesarias para trabajar con ella de forma efectiva”. En este contexto, el desajuste entre formación y empleo empieza a ser un problema estructural. Empresas en la región ya advierten dificultades para encontrar talento con las competencias adecuadas, mientras que muchos profesionales enfrentan la necesidad de reconvertirse en plazos cada vez más cortos.