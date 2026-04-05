Unión por la Patria busca avanzar con la interpelación a Manuel Adorni

Entre los puntos incluidos en el planteo, se solicita información sobre el traslado, alojamiento y gastos de su esposa en Nueva York en el marco de una comitiva oficial, con detalle de la partida presupuestaria utilizada. También se pide un informe sobre un viaje reciente a Uruguay en un avión privado, incluyendo la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de quien financió el traslado, dado que -según la oposición- no estaría vinculado a funciones oficiales.