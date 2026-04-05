Unión por la Patria busca avanzar con la interpelación a Manuel Adorni

Resumen de nota
- El bloque Unión por la Patria busca interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 29 de abril en el Congreso por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos.
- La iniciativa basada en el artículo 101 constitucional cuestiona gastos de viajes a Nueva York y Uruguay. La oposición cuenta con 123 votos y necesita sumar apoyo del bloque PRO.
- El avance del pedido depende de bloques aliados al Gobierno. El caso pone a prueba la cohesión legislativa y la transparencia oficialista ante las críticas por el uso de recursos.
El bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, busca avanzar con el pedido de interpelación presentado a comienzos de marzo, en los términos del artículo 101 de la Constitución, para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinde explicaciones en el Congreso. La iniciativa apunta a que el funcionario responda por presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.
Entre los puntos incluidos en el planteo, se solicita información sobre el traslado, alojamiento y gastos de su esposa en Nueva York en el marco de una comitiva oficial, con detalle de la partida presupuestaria utilizada. También se pide un informe sobre un viaje reciente a Uruguay en un avión privado, incluyendo la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de quien financió el traslado, dado que -según la oposición- no estaría vinculado a funciones oficiales.
El temario contempla, además, cualquier otra utilización indebida de recursos públicos que surja durante la interpelación o a partir de hechos de público conocimiento.
UxP busca apoyo
Según consignó Página/12, el jefe de Gabinete deberá responder -en caso de que prospere la iniciativa- unas 4.800 preguntas, y se prevé que lo haga en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril.
Sin embargo, la oposición aún no cuenta con los votos necesarios para avanzar. Para habilitar la interpelación se requiere la mitad más uno del cuerpo, y hasta el momento reunirían alrededor de 123 voluntades. En ese contexto, el foco está puesto en el bloque del PRO, donde -según trascendió- algunos sectores recuerdan la postura crítica que en su momento tuvo Mauricio Macri respecto de la designación de Adorni.
En este marco, dirigentes del PRO expresaron incomodidad, aunque dejaron trascender que no acompañarían la iniciativa en el Congreso. “Creo que fue un error, sobre todo porque el mensaje que siempre quiere dar este gobierno es otro”, señaló a Todo Noticias un dirigente de primera línea del partido fundado por el ex presidente Macri. Y agregó: “Los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme para sacar el país adelante”.
No obstante, en ese espacio aclararon que esa postura no implica avalar cuestionamientos políticos. “No vamos a prestarnos a nada”, indicaron en el bloque del PRO en Diputados al mismo medio, en referencia al pedido de interpelación. “Lo importante de verdad hoy es que Argentina pueda conseguir inversiones en un mundo cada vez más complicado y convulsionado”, remarcaron.