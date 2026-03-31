La UTEP llevó su protesta a la casa de Manuel Adorni en el country "Exaltación de la Cruz"

La tensión entre los movimientos sociales y el Gobierno sumó un nuevo capítulo hoy. Los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron hasta las puertas del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posee una propiedad.
La protesta se realizó en el marco de un fuerte reclamo por la continuidad del plan "Volver al Trabajo", recientemente modificado por el Ministerio de Capital Humano.
Bajo la consigna de visibilizar la "brecha" entre los funcionarios y los sectores vulnerables, unos 200 manifestantes montaron una asamblea frente al barrio privado. La jornada de protesta no fue aislada: ayer, docentes universitarios realizaron una clase abierta frente al domicilio del funcionario en Caballito, al evidenciar una estrategia de las organizaciones de trasladar los reclamos a los entornos privados de los ministros.
Críticas al ajuste y denuncias de corrupción
Desde la UTEP, organización liderada por Alejandro "Peluca" Gramajo, denunciaron que la eliminación del Salario Social Complementario y su reemplazo por un sistema de vouchers empuja a la indigencia a casi un millón de personas. En un duro comunicado, la organización vinculó el recorte de recursos con los supuestos "viajes millonarios" de Adorni y la causa judicial conocida como $Libra.
La estética de la protesta incluyó banderas con letras de los Redonditos de Ricota y carteles de cartón que tildaban al funcionario de "casta". Con barbijos de la UTEP y el MTE, los manifestantes advirtieron que esta acción es el preludio de un plan de lucha más extenso con asambleas en terminales ferroviarias y el próximo martes realizarán una jornada nacional de piquetes.