La UTEP llevó su protesta a la casa de Manuel Adorni en el country "Exaltación de la Cruz"

La estética de la protesta incluyó banderas con letras de los Redonditos de Ricota y carteles de cartón que tildaban al funcionario de "casta". Con barbijos de la UTEP y el MTE, los manifestantes advirtieron que esta acción es el preludio de un plan de lucha más extenso con asambleas en terminales ferroviarias y el próximo martes realizarán una jornada nacional de piquetes.