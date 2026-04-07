San Martín encontró alivio en Córdoba: avanzó en la Copa Argentina y toma aire para lo que se viene

Antes de esa definición cargada de tensión, el equipo dirigido por Andrés Yllana había dejado una imagen bastante convincente. Con una rotación total, San Martín presentó una formación alternativa, pero las piezas nuevas respondieron. Se dio el debut de Elías López y también el de Nahuel Gallardo, mientras que Santiago Briñone reapareció en la mitad de la cancha, Matías “Caco” García retomó la titularidad, Luciano Ferreira fue desde el arranque y Facundo Pons volvió a ocupar un lugar en ataque, en reemplazo de Diego Diellos. Más allá de los nombres, lo más importante fue que el funcionamiento no se resintió demasiado.