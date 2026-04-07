Efecto copycat y violencia escolar: la red digital que impulsa ataques tras el caso San Cristóbal

Resumen para apurados
- Un alumno ingresó armado a una escuela de Tucumán este martes impulsado por el 'efecto copycat' tras el tiroteo en Santa Fe, alertando a las autoridades sobre la violencia escolar.
- Un informe oficial vincula estos hechos a la 'True Crime Community', una subcultura digital en Discord y Telegram que glorifica masacres y fomenta ciclos de imitación constante.
- Expertos advierten que la viralización vuelve este fenómeno autosostenible. La detección temprana de planes y conductas de admiración es clave para frenar futuros ataques escolares.
El ingreso armado de un alumno a una escuela de Tucumán este martes volvió a encender las alarmas sobre un fenómeno que preocupa a investigadores y autoridades: el efecto copycat, es decir, la imitación de ataques violentos tras episodios de alto impacto.
Según reveló un informe de la Procuración General citado por La Nación (“La red detrás del tiroteo en San Cristóbal”), el ataque ocurrido el 30 de marzo en la Escuela N°40 de San Cristóbal, Santa Fe, no fue un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia vinculada a comunidades digitales que glorifican las masacres escolares.
El documento, elaborado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), advierte sobre la existencia de una subcultura trasnacional conocida como True Crime Community (TCC), que funciona en plataformas como Discord y Telegram. Allí, jóvenes comparten contenido, estética y relatos que convierten a los autores de ataques en figuras admiradas.
El caso de San Cristóbal encaja en ese patrón. El adolescente detenido no solo había consumido este tipo de contenido, sino que participaba en espacios donde se reivindicaban ataques como el de Columbine (1999), considerado un “hito fundacional” dentro de esta subcultura.
Pero lo más preocupante es lo que ocurrió después.
El informe subraya que cada ataque genera una ola de contenido que alimenta nuevas imitaciones. “Al ocurrir un nuevo ataque, la comunidad lo transforma en un hito que otros jóvenes buscan replicar”, advierte el documento. Este mecanismo produce un “ciclo de contagio” que puede traducirse en amenazas, planes o intentos concretos.
Eso es exactamente lo que se observó tras el ataque en Santa Fe. En menos de 48 horas comenzaron a circular mensajes en redes que hablaban de un “plan B”, en alusión a nuevos posibles ataques. En los días siguientes:
Estudiantes ingresaron con armas blancas a una escuela.
Un adolescente fue detenido por amenazas de tiroteos en Rafaela.
Otro intentó entrar armado a un colegio, aunque fue interceptado.
Y ahora, el episodio en Tucumán vuelve a reforzar esa secuencia.
Para los investigadores, no se trata de hechos aislados, sino de una lógica de imitación que se potencia con la viralización. La SAIT advierte que esta subcultura es “autosostenible” porque cada nuevo caso alimenta el siguiente.
El fenómeno no responde a una ideología política ni a una organización estructurada. Se trata, en cambio, de una estética de la violencia, donde se mezclan aislamiento social, fascinación por la notoriedad y comunidades digitales que validan esas conductas.
El informe también identifica señales de alerta: desde la admiración por atacantes, hasta la elaboración de planes, listas de objetivos o mensajes de despedida. La clave, sostienen, está en la detección temprana antes de que la fantasía se convierta en acción.
El caso de Tucumán, en ese contexto, no solo preocupa por sí mismo, sino por lo que confirma: el efecto copycat ya está en marcha y encuentra en las redes un amplificador potente.