Efecto copycat y violencia escolar: la red digital que impulsa ataques tras el caso San Cristóbal

Según reveló un informe de la Procuración General citado por La Nación (“La red detrás del tiroteo en San Cristóbal”), el ataque ocurrido el 30 de marzo en la Escuela N°40 de San Cristóbal, Santa Fe, no fue un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia vinculada a comunidades digitales que glorifican las masacres escolares.