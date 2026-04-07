Viajar, gastar y estar: la pasión de los hinchas de San Martín no entiende de crisis

La escena previa tuvo un punto de encuentro que rápidamente se tiñó de rojo y blanco: el estadio de General Paz Juniors, club que milita en el Regional Federal Amateur y que hasta hace muy poco perdió la final del ascenso justamente con Tucumán Central. Hasta allí fueron llegando los simpatizantes “santos”, algunos en colectivos organizados, otros en autos particulares y varios en grupos de amigos. El cansancio del viaje se les notaba en la cara, pero apenas entraban al predio parecía quedar a un costado. Las banderas colgadas, la música, el humo de las parrillas, el olor a asado y la tradicional choripaneada terminaron de armar un clima que por momentos parecía trasladar un poco de Tucumán a Córdoba.