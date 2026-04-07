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EN VIVO: San Martín empata 0-0 con Estudiantes (RC) por los 32avos de la Copa Argentina

DEBUT. San Martín hace su estreno en la Copa Argentina. DEBUT. San Martín hace su estreno en la Copa Argentina. ARIEL CARRERAS / ESPECIAL PARA LA GACETA

El "Santo" y el "León del Imperio" buscan avanzar a la próxima ronda en el certamen federal.

Hace 7 Min
16:34 hs

Ferreyra, cerca del gol

28': Buena jugada del atacante y Pons, que finalizó con un remate débil de "Pupi" que Lastra detuvo sin inconvenientes.

16:28 hs

Cuadro favorable

El ganador enfrentará a Banfield en los 16avos de final del certamen. De avanzar esa llave, el rival estará entre Deportivo Morón y Midland.

16:24 hs

Buena intervención de Lastra

17': El arquero tucumano desactivó un centro de Ferreyra con alguna duda, pero luego estuvo rápido para achicar a Pons, que remató con zurda.

16:20 hs

Se salvó San Martín

12': Nahuel Manganelli salió a destiempo y Ezequiel Parnisari llegó para cubrir su arco. El delantero rival no definió bien y el encuentro sigue 0-0.

16:14 hs

El "Santo" es superior en Barrio Alberdi

El Santo es superior en Barrio Alberdi
16:10 hs

Buen comienzo del "Santo"

3' PT: San Martín presiona con intensidad al "León", que juega en su propio campo. Ferreyra tuvo una oportunidad clara para abrir el marcador, pero su remate fue sin fuerza e impactó en un defensor rival.

16:06 hs

Arranca el partido

San Martín y Estudiantes (RC) ya juegan en Córdoba.

16:03 hs

Ingresan los equipos al campo de juego

Ingresan los equipos al campo de juego
15:54 hs

Formaciones confirmadas

Formaciones confirmadas
15:52 hs

El hincha de San Martín, presente en Córdoba

El hincha de San Martín, presente en Córdoba
15:42 hs

El "Santo" entra en calor

El Santo entra en calor
14:47 hs

Historial favorable para el "Santo"

San Martín y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentaron en siete oportunidades. El saldo arroja cuatro victorias para el conjunto de Ciudadela y tres empates.

Lo que tenés que saber

San Martín hará su presentación en la Copa Argentina. En el estadio "Julio César Villagra" (Córdoba), el "Santo" enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en los 16avos de final del certamen federal. El encuentro se desarrollará desde las 16 y podrá verse en vivo a través de la señal de TyC Sports.

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