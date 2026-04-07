EN VIVO: San Martín empata 0-0 con Estudiantes (RC) por los 32avos de la Copa Argentina

Ferreyra, cerca del gol
28': Buena jugada del atacante y Pons, que finalizó con un remate débil de "Pupi" que Lastra detuvo sin inconvenientes.
Cuadro favorable
El ganador enfrentará a Banfield en los 16avos de final del certamen. De avanzar esa llave, el rival estará entre Deportivo Morón y Midland.
Buena intervención de Lastra
17': El arquero tucumano desactivó un centro de Ferreyra con alguna duda, pero luego estuvo rápido para achicar a Pons, que remató con zurda.
Se salvó San Martín
12': Nahuel Manganelli salió a destiempo y Ezequiel Parnisari llegó para cubrir su arco. El delantero rival no definió bien y el encuentro sigue 0-0.
El "Santo" es superior en Barrio Alberdi
Buen comienzo del "Santo"
3' PT: San Martín presiona con intensidad al "León", que juega en su propio campo. Ferreyra tuvo una oportunidad clara para abrir el marcador, pero su remate fue sin fuerza e impactó en un defensor rival.
Arranca el partido
San Martín y Estudiantes (RC) ya juegan en Córdoba.
Ingresan los equipos al campo de juego
Formaciones confirmadas
El hincha de San Martín, presente en Córdoba
El "Santo" entra en calor
El "León" ya está en Alberdi
Historial favorable para el "Santo"
San Martín y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentaron en siete oportunidades. El saldo arroja cuatro victorias para el conjunto de Ciudadela y tres empates.
Lo que tenés que saber
San Martín hará su presentación en la Copa Argentina. En el estadio "Julio César Villagra" (Córdoba), el "Santo" enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en los 16avos de final del certamen federal. El encuentro se desarrollará desde las 16 y podrá verse en vivo a través de la señal de TyC Sports.