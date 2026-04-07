EN VIVO: San Martín empata 0-0 con Estudiantes (RC) por los 32avos de la Copa Argentina

Lo que tenés que saber

San Martín hará su presentación en la Copa Argentina. En el estadio "Julio César Villagra" (Córdoba), el "Santo" enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en los 16avos de final del certamen federal. El encuentro se desarrollará desde las 16 y podrá verse en vivo a través de la señal de TyC Sports.