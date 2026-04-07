Se dieron a conocer los resultados de la autopsia del enfermero muerto con Propofol

Este lunes se conocieron los primeros resultados de los estudios post mortem realizados para esclarecer el fallecimiento de un enfermero en Palermo, a causa del uso de Propofol. El hombre fallecido, Eduardo Alejandro Betancourt, tenía 44 años y fue encontrado sin vida en una silla de su departamento. Se investiga si la muerte tuvo algún vínculo con el caso conocido como “Propofest”.