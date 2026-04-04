Palermo: quién era el enfermero hallado muerto con propofol y fentanilo

La noticia circuló rápidamente y llegó a sus allegados, que comenzaron a despedirlo en redes sociales. Una amiga suya y colega posteó una serie de fotos juntos y escribió: “No tengo las palabras suficientes cuando la vida sorprende con una despedida tan inesperada… Todo queda en silencio, en incredulidad, en un dolor que cuesta entender. Nos quedamos con lo pendiente, con lo que faltó decir, con abrazos que ya no podremos dar… pero también con todo lo hermoso que compartimos”.