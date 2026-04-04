Palermo: quién era el enfermero hallado muerto con propofol y fentanilo

Resumen de nota
- Eduardo Betancourt, un enfermero de 44 años, fue hallado muerto este viernes en su departamento de Palermo por una presunta intoxicación con propofol y fentanilo.
- La policía halló al hombre con gran cantidad de fármacos y jeringas. El caso surge bajo denuncias por sustracción de drogas en hospitales y las polémicas fiestas 'propofest'.
- La fiscalía de Carlos Vasser investiga el origen de las sustancias. El hecho reabre el debate sobre la falta de controles y el uso indebido de fármacos en el sistema de salud.
El hallazgo de un enfermero muerto en su departamento de Palermo sumó un nuevo capítulo a la preocupación por el uso indebido de medicamentos en el ámbito de la salud. El caso se conoció en medio del escándalo por las denominadas “propofest” y denuncias sobre la sustracción de fármacos en hospitales, lo que intensificó el impacto de la noticia.
La víctima fue identificada como Eduardo Bentancourt, de 44 años, oriundo de Gualeguaychú. En la actualidad residía en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, sobre la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, donde fue encontrado este viernes.
Cómo fue el hallazgo del enfermero muerto en Palermo
De acuerdo a la información del caso, los efectivos ingresaron a la vivienda y encontraron al hombre sentado en una silla de comedor, con sangre en la boca y sin signos vitales. La escena generó múltiples interrogantes y dio inicio a una investigación para determinar las circunstancias de la muerte.
Si bien aún no hay conclusiones definitivas, una de las principales líneas de investigación apunta a una posible intoxicación con sustancias como el propofol y el fentanilo. Ambos fármacos son de uso médico y su manipulación indebida puede resultar altamente peligrosa.
En el departamento, los investigadores secuestraron una importante cantidad de medicamentos, además de elementos como una jeringa y un guante de látex. Entre las sustancias halladas había ampollas de propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metoclopramida, diazepam, ketorolaco, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, encabezada por el fiscal Carlos Alberto Vasser, quien deberá avanzar en las pericias para esclarecer qué ocurrió.
Mientras se esperan los resultados de los estudios forenses, el caso vuelve a poner el foco en el acceso y control de medicamentos dentro del sistema de salud, en un contexto donde crecen las denuncias por su uso indebido.
Los mensajes de despedida al enfermero encontrado muerto en Palermo
Según su perfil en LinkedIn, Betancourt cursó la carrera de enfermería en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde, en su ciudad natal.
La noticia circuló rápidamente y llegó a sus allegados, que comenzaron a despedirlo en redes sociales. Una amiga suya y colega posteó una serie de fotos juntos y escribió: “No tengo las palabras suficientes cuando la vida sorprende con una despedida tan inesperada… Todo queda en silencio, en incredulidad, en un dolor que cuesta entender. Nos quedamos con lo pendiente, con lo que faltó decir, con abrazos que ya no podremos dar… pero también con todo lo hermoso que compartimos”.
El mensaje continúa: “Fuiste una persona especial, de esas que dejan marca, de esas que no se olvidan. Y aunque hoy duela tanto, sé que tu recuerdo va a seguir vivo en cada risa, en cada historia, en cada rincón donde supiste estar. Hoy así rota completamente. Te amo amigo”.