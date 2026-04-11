La "falsa noche" más larga de la historia será el 2 de agosto

La verdad científica es que técnicamente, no es una noche real, sino que el sol quedará tapado. Será el eclipse total de Sol más largo del siglo XXI, sí porque se sabe que durará unos impresionantes 6 minutos y 23 segundos, en su punto máximo en Egipto. No es el más largo de "toda la historia": el récord absoluto registrado fue en el año 743 a.C. (con 7 minutos y 28 segundos). Sin embargo, para nuestra época actual y para los próximos 80 años, sí es el más largo que vamos a ver.