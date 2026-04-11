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La "falsa noche" más larga de la historia será el 2 de agosto

En pocos meses habrá un eclipse total. La confusión por lo que pasará.

ENTUSIASMO. La comunidad astronómica ya está planeando actividades de observación a nivel global. ENTUSIASMO. La comunidad astronómica ya está planeando actividades de observación a nivel global.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El 2 de agosto ocurrirá el eclipse solar total más largo del siglo XXI, visible en Egipto y África, debido a una alineación orbital excepcional entre la Luna y el Sol.
  • Con una duración de 6 minutos y 23 segundos, el fenómeno supera registros actuales pero no el récord del 743 a.C. No será visible desde Argentina ni el resto de Sudamérica.
  • La NASA y observatorios globales ya preparan su seguimiento. Representa el mayor espectáculo de oscuridad total de nuestra era y no se repetirá con tal magnitud en 80 años.
Resumen generado con IA

El 2 de agosto habrá un eclipse total. Muchos marcan que será "la noche más larga de la historia". La épica afirmación tiene también un postulado igualmente desacertado destinado a generar la mayor viralidad en los títulos.

La verdad científica es que técnicamente, no es una noche real, sino que el sol quedará tapado. Será el eclipse total de Sol más largo del siglo XXI, sí porque se sabe que durará unos impresionantes 6 minutos y 23 segundos, en su punto máximo en Egipto. No es el más largo de "toda la historia": el récord absoluto registrado fue en el año 743 a.C. (con 7 minutos y 28 segundos). Sin embargo, para nuestra época actual y para los próximos 80 años, sí es el más largo que vamos a ver.

En Argentina y la mayor parte de Sudamérica no será visible, ya que ocurrirá mientras es de noche o muy temprano en la mañana para este lado del mundo. Sin embargo, algunas fuentes mencionan que en puntos muy específicos del noreste de Brasil o si estás en el Atlántico Norte podría verse algo de parcialidad, pero la acción real está en el Viejo Continente y África.

No será la noche más larga de la historia de la humanidad, pero sí será el mayor espectáculo de oscuridad total de nuestras vidas. La NASA ratificó que la combinación orbital de ese día hará que la Luna cubra al Sol por un tiempo excepcionalmente largo, un hecho que ya moviliza a observatorios, universidades y agencias científicas de todo el mundo desde hace varios meses.


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