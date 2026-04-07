Alerta por la "True Crime Community": el informe que vincula redes digitales con ataques escolares

En la Argentina, el organismo detectó al menos siete causas con características similares. En ese contexto, este lunes fue detenido un adolescente de 16 años en la Ruta Nacional 11, a la altura de Nelson, cuando intentaba fugarse con sus padres. Había tenido contacto con G.C. y estaba al tanto del ataque. Además, el sábado la Policía de Santa Fe arrestó a otro joven de 16 años por amenazas a escuelas de Sunchales y Rafaela, quien tenía acceso a un arma de fuego.