Desmienten que James Rodríguez haya sufrido rabdomiólisis: ¿de qué se trata esta enfermedad?

El volante colombiano presentó un cuadro de deshidratación severa tras el amistoso frente a Francia del 29 de marzo, lo que obligó a su internación el 31 para recibir hidratación intravenosa y monitoreo médico. A partir de esa situación, comenzaron a circular rumores sobre un posible caso de rabdomiólisis, una patología vinculada al daño muscular.