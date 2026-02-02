Sorpresa en el mercado de pases: James Rodríguez fue ofrecido a dos clubes del fútbol argentino

En el mercado de pases argentino comenzó a sonar un nombre de peso internacional. James Rodríguez, sin club luego de finalizar su vínculo con León de México, fue ofrecido a Estudiantes de La Plata y Platense, dos equipos que esta temporada tendrán competencia internacional.
La intención del entorno del futbolista es encontrar un destino competitivo que le permita llegar con ritmo y continuidad al Mundial 2026. A los 34 años, el colombiano prioriza minutos y protagonismo, algo que en el fútbol argentino aparece como una alternativa seductora desde lo deportivo, aunque con fuertes condicionantes financieros.
En el caso del “Pincha”, el nombre fue acercado y analizado, pero sin avances formales. La política de equilibrio económico del club obliga a evaluar con cautela una operación de este calibre. En Platense, en cambio, la posibilidad generó mayor debate interno. El “Calamar” afrontará su primera experiencia internacional del año y cuenta con un cupo para incorporar tras la salida de Leonel Picco al Remo de Brasil, un detalle que mantiene abierta la discusión.
El principal obstáculo es el salario del mediocampista, muy por encima de los parámetros habituales del fútbol local. Cualquier intento requeriría aportes externos o acuerdos especiales para acercarse a las pretensiones del ex Real Madrid y Bayern Múnich, que en Argentina ya tuvo un paso por Banfield.
Desde lo personal, James quedó libre en diciembre, no recibió propuestas concretas y apenas sonó como alternativa en algunos clubes de Ecuador. Mientras define su futuro, se mostró entrenando por su cuenta en redes sociales, incluso practicando tiros libres, una de sus especialidades.
El gran motor de esta búsqueda es la selección colombiana. El zurdo fue una de las figuras de la Copa América 2024 y quiere asegurarse un lugar en la lista de Néstor Lorenzo para la próxima Copa del Mundo.