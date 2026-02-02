Sorpresa en el mercado de pases: James Rodríguez fue ofrecido a dos clubes del fútbol argentino

En el caso del “Pincha”, el nombre fue acercado y analizado, pero sin avances formales. La política de equilibrio económico del club obliga a evaluar con cautela una operación de este calibre. En Platense, en cambio, la posibilidad generó mayor debate interno. El “Calamar” afrontará su primera experiencia internacional del año y cuenta con un cupo para incorporar tras la salida de Leonel Picco al Remo de Brasil, un detalle que mantiene abierta la discusión.