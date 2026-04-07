Ciclogénesis y alerta naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Alerta amarilla por vientos en Buenos Aires y Entre Ríos

En Buenos Aires, la notificación que rige al oeste de la provincia confirma los pronósticos previos. Durante todo el día persiste el alerta por lluvias, donde se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, que podrán ser superados de manera puntual. Asimismo, no se descarta la llegada de tormentas embebidas en las áreas de aviso. Por otra parte, en la misma región impera la vigilancia por vientos de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.