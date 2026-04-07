La Escuela Zavaleta fue reabierta en el barrio Padilla

Con un emotivo acto presidido por la ministra de Educación, Susana Montaldo, se llevó a cabo la reapertura de la Escuela Secundaria Zavaleta, que a partir de ahora compartirá edificio con la Escuela Isabel La Católica en Diagonal N° 6 del barrio Padilla. Por primera vez la escuela cuenta con un espacio propio y definitivo desde su creación en 2010. Durante sus primeros años, funcionó en una antigua casa de familia en Virgen de La Merced 459, cedida por la Municipalidad en 1934, la cual no reunía las condiciones apropiadas para albergar una escuela secundaria. Desde entonces, la comunidad educativa se vio forzada a trasladarse continuamente por distintos locales alquilados.