La Escuela Zavaleta fue reabierta en el barrio Padilla

Con un emotivo acto presidido por la ministra de Educación, Susana Montaldo, se llevó a cabo la reapertura de la Escuela Secundaria Zavaleta, que a partir de ahora compartirá edificio con la Escuela Isabel La Católica en Diagonal N° 6 del barrio Padilla. Por primera vez la escuela cuenta con un espacio propio y definitivo desde su creación en 2010. Durante sus primeros años, funcionó en una antigua casa de familia en Virgen de La Merced 459, cedida por la Municipalidad en 1934, la cual no reunía las condiciones apropiadas para albergar una escuela secundaria. Desde entonces, la comunidad educativa se vio forzada a trasladarse continuamente por distintos locales alquilados.
Ahora la institución gozará de un sector exclusivo compuesto por seis aulas para los alumnos y dos para sala de maestros y dirección. También se renovaron por completo los sanitarios y se realizaron mejoras integrales que incluyen nueva iluminación LED, pintura, cambio de vidrios y reparación de puertas.
“Tenemos mucha alegría de que la escuela Zavaleta tenga casa propia, que tiene todas las comodidades, además incluso espacios donde los chicos pueden hacer educación física, espacios verdes donde pueden hacer una huerta; ellos que tienen esta orientación en ciencias naturales”, dijo la ministra Montaldo, que estuvo acompañada por la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo; el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica, Facundo Juez Pérez; el arzobispo auxiliar, Roberto Ferrari; y el director del establecimiento, Sergio Martínez Casado. El director celebró las gestiones: “Tenemos 108 chicos que han confirmado la matrícula con nosotros y que van a seguir la escuela”, dijo. Al resto de los 157 alumnos se le encontró ubicación en otras escuelas.