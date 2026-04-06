Los denunciantes de Agostina Páez utilizaron el video viral de su padre para justificar ante el juez una indemnización más alta

Cuando el juicio por racismo contra la abogada santiagueña Agostina Páez se acerca a horas decisivas antes de un fallo en Brasil, una maniobra de último momento encendió las alarmas de su defensa: la querella citó en el expediente el video viral de Mariano Páez, padre de la acusada, en el que se lo ve imitando a un mono y jactándose de ser un “empresario, millonario, usurero y narco privado”, con el objetivo de justificar una indemnización mayor para las víctimas. Las imágenes fueron utilizadas para reclamar a la familia un resarcimiento de poco más de U$S150.000, según los alegatos finales presentados hoy.