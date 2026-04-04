Indignación en Brasil por el video racista del padre de Agostina Páez

En esa línea, concluyó que el caso evidencia la falta de impacto de las sanciones. “Lo que demuestra esa familia es que ese episodio de racismo, castigo, prisión y todo lo que le pasó a ella, no les enseñó absolutamente nada. Es como si fuera un filtro que no detuvo nada. Y eso es desolador, porque gran parte de la aplicación de la ley penal también busca desalentar nuevos delitos o la reincidencia”, sostuvo.