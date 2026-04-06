La pregunta incómoda sobre cómo se vive y se muere en Tucumán cuando llueve

Si algo quedó en claro con lo que pasó este fin de semana, es que cada vez que llueve fuerte, Tucumán parece empezar de nuevo. Como si no tuviera memoria. Como si cada tragedia (varias a lo largo de los años) fuera la primera. Pero no lo es. Lo más doloroso no es solo la muerte. Es la repetición. La sensación de que esto ya pasó y puede volver a pasar. Hay que entender por una vez que la lluvia no debería matar, pero, lamentáblemente, en esta provincia termina haciéndolo.