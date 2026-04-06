El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se expresó en la red social X sobre el fuerte temporal que afectó a la provincia. “Estamos trabajando de manera permanente junto a autoridades de cada ciudad y cada pueblo”, señaló. Y detalló: “(Se atiende) las zonas más afectadas por la intensa caída de agua y la crecida de ríos y arroyos, que han provocado inundaciones y anegamientos en distintos pueblos y ciudades de la provincia”.