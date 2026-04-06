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El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia
Osvaldo Jaldo. Osvaldo Jaldo.
Hace 2 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se expresó en la red social X sobre el fuerte temporal que afectó a la provincia. “Estamos trabajando de manera permanente junto a autoridades de cada ciudad y cada pueblo”, señaló. Y detalló: “(Se atiende) las zonas más afectadas por la intensa caída de agua y la crecida de ríos y arroyos, que han provocado inundaciones y anegamientos en distintos pueblos y ciudades de la provincia”. 

En su mensaje, Jaldo también hizo referencia a las muertes en medio del temporal. “Lamentamos profundamente la irreparable pérdida de tres vidas humanas en diferentes circunstancias. Expresamos nuestras condolencias, solidaridad, acompañamiento y apoyo a sus familias en este momento de tanto dolor”, manifestó. 

Total disposición

Indicó que se intensificaron los trabajos en cada uno de los lugares afectados, reforzando la asistencia y el despliegue de recursos para acompañar a quienes sufrieron pérdidas materiales. “Desde el Gobierno nos ponemos a total disposición de las familias afectadas y redoblamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindar contención, asistencia y respuestas en cada rincón de Tucumán”, dijo.

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

Hoy, desde las 7, el gobernador mantendrá una reunión con este equipo, integrado por representantes de Defensa Civil y de los Ministerios del Interior, de Obras y Servicios Públicos, de Salud y de Desarrollo Social. El mitin se desarrollará en su despacho de la Casa de Gobierno. Posteriormente, dará una rueda de prensa

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