Quién es la abogada influencer que fue obligada a usar tobillera electrónica en Brasil

En ese contexto, Agostina tuvo un rol activo tanto en la defensa de su hermana menor como en su propio resguardo judicial. En declaraciones al diario El Liberal, la joven se desmarcó de la situación de su padre y sostuvo: “¿Yo qué culpa tengo de lo que haga mi papá? Yo no lo defiendo y que él pague lo que tenga que pagar”. Además, aseguró haber sido víctima de hostigamiento, amenazas y violencia digital por parte de Budán.