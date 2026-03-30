Agostina Páez vuelve a la Argentina: le concedieron un habeas corpus

La situación judicial de Agostina Páez dio un giro decisivo en las últimas horas: la Justicia brasileña le concedió el hábeas corpus presentado por su defensa y la joven podrá regresar a la Argentina tras semanas de incertidumbre en Río de Janeiro.
La medida destraba un conflicto que se había complicado en los días previos. Tres jornadas atrás, Páez había presentado el recurso en medio de un escenario adverso, luego de que la fiscalía solicitara mantener las medidas cautelares que le impedían salir de Brasil hasta que se dictara una resolución definitiva.
En ese contexto, la abogada había manifestado públicamente su angustia. “Estaba desesperada, desbordada y sufriendo mucho”, había declarado mientras se dirigía junto a su equipo legal a los tribunales de Río de Janeiro. Allí, su defensa impulsó el hábeas corpus con el argumento de que la libertad es una garantía constitucional básica y que la prolongación de las restricciones resultaba desproporcionada.
Hasta ese momento, su situación dependía de una decisión judicial sin plazos claros. El juez debía definir tanto el monto del resarcimiento económico para los tres empleados del bar que la denunciaron por injuria racial como la caución necesaria para habilitar su salida del país.
El conflicto se había agravado luego de que se filtrara una cifra estimada de 150.000 dólares como indemnización. Aunque ese monto no fue confirmado oficialmente, la fiscalía utilizó la filtración para cuestionar el proceso y pidió que se mantuvieran las restricciones. El juez hizo lugar a ese planteo, lo que postergó la posibilidad de regreso de Páez, que ya llevaba más de 70 días en Brasil.
Desde la defensa, encabezada en Brasil por Carla Junqueira, habían advertido entonces que el regreso podía demorarse hasta que se resolvieran todos los aspectos pendientes, incluida la caución.
Sin embargo, el hábeas corpus terminó siendo la herramienta clave para revertir esa situación. Con su aprobación, la Justicia habilitó la salida de Páez del país vecino, marcando un punto de inflexión en una causa que combinó tensión judicial, exposición mediática y negociaciones legales en dos países.
Ahora, la abogada podrá volver a la Argentina mientras continúa el proceso, que aún deberá definir los términos finales del acuerdo económico y las condiciones impuestas por la Justicia brasileña.