Agostina Páez vuelve a la Argentina: le concedieron un habeas corpus

El conflicto se había agravado luego de que se filtrara una cifra estimada de 150.000 dólares como indemnización. Aunque ese monto no fue confirmado oficialmente, la fiscalía utilizó la filtración para cuestionar el proceso y pidió que se mantuvieran las restricciones. El juez hizo lugar a ese planteo, lo que postergó la posibilidad de regreso de Páez, que ya llevaba más de 70 días en Brasil.