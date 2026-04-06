Maximiliano Martínez vuelve a Tucumán: de su historia en San Martín al nuevo desafío en Tucumán Central

Expectativas

Su llegada a Tucumán Central no fue casual. Desde afuera, siguió el crecimiento del club. “Uno estando lejos sigue a los equipos tucumanos. El nombre de Tucumán Central empezó a sonar fuerte en el Regional y como futbolero lo empecé a mirar. Me gustó la idea de un club con tanta historia que pueda dar el salto a nivel nacional”, explica. Esa evolución, sumada al interés de los dirigentes, terminó de convencerlo. Aunque todavía debe esperar: su pase está bajo el poder de Santamarina de Tandil y llegará en los próximos días. Fabricio Bedmar, central ex Atlético, también está en la misma situación: fue uno de los últimos refuerzos y espera con ansias la habilitación para calzarse el manto “rojo”.