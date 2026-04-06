La ruta que lleva a los vinos de mayor altura del mundo está en Argentina: ¿cuál es?

Ya instalado en el oeste de la provincia, se debe llegar hasta Amaicha del Valle y, sin desviarse hacia el sur, seguir por un segmento escénico que es más que una arteria hasta la provincia vecina de Salta. Sumergida entre paisajes montañosos, colores cobrizos, ruinas precolombinas y las destacadas fincas que ofrecen un producto único en el mundo —los vinos producidos a mayor altura en todo el planeta— se emplaza la Ruta 40, una vía emblemática que se encuentra con la Ruta Nacional 68. Juntas forman el recorrido de los únicos Vinos de Altura.