La ruta que lleva a los vinos de mayor altura del mundo está en Argentina: ¿cuál es?

Resumen de nota
- Argentina alberga la ruta de vinos más alta del mundo en los Valles Calchaquíes, uniendo Tucumán y Salta a través de la Ruta 40 con viñedos a más de 1.700 metros de altura.
- El clima extremo y la radiación solar obligan a la uva a desarrollar pieles gruesas, logrando sabores intensos. El recorrido incluye bodegas industriales y comunitarias históricas.
- La región se consolida como polo de ecoturismo de lujo y exporta a 30 países. El Torrontés salteño lidera el posicionamiento global de esta vitivinicultura de altura única.
Ya instalado en el oeste de la provincia, se debe llegar hasta Amaicha del Valle y, sin desviarse hacia el sur, seguir por un segmento escénico que es más que una arteria hasta la provincia vecina de Salta. Sumergida entre paisajes montañosos, colores cobrizos, ruinas precolombinas y las destacadas fincas que ofrecen un producto único en el mundo —los vinos producidos a mayor altura en todo el planeta— se emplaza la Ruta 40, una vía emblemática que se encuentra con la Ruta Nacional 68. Juntas forman el recorrido de los únicos Vinos de Altura.
El norte del país puede jactarse de un récord único en el mundo. Distribuida en los sectores de la Ruta Nacional 40 -que conecta Santa María con Cafayate y que guarda un pequeño trayecto en el oeste de Tucumán- se sitúa la Ruta del Vino de Altura, en el corazón de los Valles Calchaquíes, un espacio donde se ofrecen los vinos más singulares, elaborados a 1700 metros sobre el nivel del mar.
Cepas de altura y tradición centenaria
Torrontés salteño, Cabernet Sauvignon, Malbec, Tannat, Bonarda, Syrah, Barbera y Tempranillo son las cepas que pueden encontrarse en una de las regiones vitivinícolas más importantes del país. Los establecimientos que aquí se ubican son radicalmente diferentes a los que pueden localizarse en otras regiones del mundo y la distinción va más allá de su elevación.
Las condiciones extremas del lugar moldean el carácter de cada etiqueta. Con más de 350 días de sol al año y una amplitud térmica marcada, los Valles Calchaquíes se convierten en un laboratorio natural. Aquí, los viñedos tucumanos —nucleados bajo la marca Vinos del Tucumán— rescatan una tradición de más de 130 años, donde el riego por goteo con aguas de alta montaña y el trabajo orgánico dan vida a un producto de "carácter calchaquí": fuerte, estructurado y de aromas profundos.
El misterio de la uva en la montaña
El recorrido, que une la Ruta Nacional 40 con la Provincial 307, permite al viajero sumergirse en un circuito de aproximadamente 100 kilómetros. En este trayecto, la experiencia va más allá de la copa; es un contacto directo con el fabricante en casas productoras que van desde emprendimientos industriales hasta la primera bodega comunitaria del país. Todo esto, custodiado por tesoros arqueológicos como las Ruinas de Quilmes, El Pichao y los vestigios de Condor Huasi.
¿Por qué el vino de altura es tan valorado mundialmente? A mayor altitud, la radiación solar aumenta y la temperatura desciende (aproximadamente 1°C cada 150 metros de ascenso). Para proteger sus semillas de esta radiación, la uva desarrolla una piel más gruesa, lo que se traduce en una concentración de color excepcional y una estructura de taninos más firme.
El reinado del Torrontés y la proyección global
En este escenario, el Torrontés se consagra como el rey blanco del Norte. Esta cepa, que cosechó medallas de oro internacionales, ofrece un perfil engañoso y fascinante: en nariz regala notas dulces a rosas, duraznos blancos y cáscara de naranja, pero en boca se revela como un vino seco, fresco y elegante, ideal para acompañar las clásicas empanadas de la región o un locro pulsudo.
La proyección de estos valles cruza fronteras. Desde los rincones de Salta y Tucumán, miles de botellas parten anualmente hacia más de 30 países, posicionando al NOA como un destino de ecoturismo y lujo sustentable. Hoy, las cavas evolucionaron para ofrecer servicios de alta gama que incluyen desde visitas guiadas tecnológicas y el Museo de la Vid y el Vino en Cafayate, hasta el alojamiento en estancias boutique donde el silencio de la montaña es el mejor maridaje.