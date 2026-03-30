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La Municipalidad hará castraciones gratuitas en el barrio Diza esta semana

La atención será con turnos este 30 y 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.

La Municipalidad hará castraciones gratuitas en el barrio Diza esta semana Foto: Dirección de Población Animal
Hace 1 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso un operativo para atender y controlar la reproducción animal. En este sentido, la Dirección de Población Animal anunció el cronograma de atención del móvil de castración de esta semana. El municipio capitalino también informó que se ofrece atención gratuita a mascotas en sus centros especializados.

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Las castraciones se realizarán este lunes 30 y martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril en el barrio Diza, en el Complejo Polideportivo Hipólito Yrigoyen de la calle Ayacucho 2668. Los interesados podrán asistir en los días indicados a partir de las 8 de la mañana a solicitar un turno o con sus mascotas con las preparaciones necesarias. En este caso, serán atendidos por orden de llegada.

  • La Dirección de Población Animal indicó que, para castrar a las mascotas, deberán tener una preparación previa.
  • 12 horas de ayuno de líquido y sólido
  • Llevar una manta para el postoperatorio
  • Los perros deben asistir con correa y collar
  • Los gatos en transportadora, caja con respiración o bolso cerrado

Todos los servicios veterinarios también se brindan por parte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, son gratuitos y prestados por personal matriculado. Podés solicitarlos en el CIAM o en los tráileres móviles que recorren los barrios de la capital. La atención se da en el Centro Integral Animal Municipal (CIAM) de la avenida Francisco de Aguirre 1600 de lunes a viernes de 9 a 13.

  • Es el método más efectivo para disminuir la sobrepoblación de perros y gatos.
  • Evita el vagabundeo en machos.
  • Disminuye el riesgo de que se extravíe o tenga un accidente.
  • Mejora el carácter y evita que se pelee con otros animales.
  • Previene la aparición de tumores mamarios e infecciones uterinas en hembras.
  • Previene tumores testiculares y enfermedades prostáticas en machos.
Temas Municipalidad de San Miguel de Tucumán
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