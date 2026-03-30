La Municipalidad hará castraciones gratuitas en el barrio Diza esta semana

Las castraciones se realizarán este lunes 30 y martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril en el barrio Diza, en el Complejo Polideportivo Hipólito Yrigoyen de la calle Ayacucho 2668. Los interesados podrán asistir en los días indicados a partir de las 8 de la mañana a solicitar un turno o con sus mascotas con las preparaciones necesarias. En este caso, serán atendidos por orden de llegada.