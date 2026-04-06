Denuncian al “Mono” Navarro Montoya por una deuda millonaria en un restaurante de Tandil

El ex arquero de Boca Carlos “Mono” Navarro Montoya quedó envuelto en una fuerte denuncia en Tandil luego de que los dueños de un restaurante lo señalaran por una deuda millonaria acumulada durante su paso por la ciudad. Según sostienen los damnificados, el exarquero y parte de su cuerpo técnico habrían consumido en el local durante varios meses sin cancelar los gastos, en una situación que ahora amenaza con derivar en la Justicia.