FADEP sacude el Federal A y se refuerza con un campeón de Libertadores

Resumen de nota
- FADEP, el club mendocino fundado por Sebastián Torrico, incorporó a Enzo Kalinski para debutar en el Torneo Federal A y buscar protagonismo tras su reciente ascenso del Regional.
- Bajo la dirección de Diego Pozo, el equipo sumó 14 refuerzos de jerarquía como Tonetto y Lentini. Pese a un inicio difícil con un empate y una derrota, mantienen su base histórica.
- La apuesta de FADEP busca consolidar un proyecto ambicioso en la tercera categoría. El objetivo es clasificar entre los cuatro mejores de su zona y competir por el ascenso nacional.
Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) empieza a escribir su historia en el Torneo Federal A con una señal clara: quiere competir en serio desde el inicio. El equipo mendocino, que logró el ascenso desde el Torneo Regional, sorprendió en el mercado de pases con una incorporación de peso: Enzo Kalinski, mediocampista campeón de la Copa Libertadores 2014 con San Lorenzo.
La llegada de Kalinski no es un movimiento aislado, sino parte de una estrategia ambiciosa. El club, fundado en 2012 por el exarquero Sebastián Torrico, decidió dar un salto de calidad para afrontar su primera temporada en la tercera categoría del fútbol argentino. Bajo la conducción técnica de Diego Pozo, FADEP armó un plantel con experiencia y variantes en todas sus líneas.
Además de Kalinski, se sumaron futbolistas con recorrido como Diego Tonetto, reciente campeón con Independiente Rivadavia, y el delantero Ramón Lentini. En total, fueron 14 incorporaciones, en un mercado agresivo que buscó equilibrar jerarquía con proyección. A su vez, el club mantuvo una base importante del equipo que consiguió el ascenso, con nombres como Gonzalo Klusener y Matías Persia, para no perder identidad.
En cuanto a lo deportivo, el arranque en el Federal A refleja el proceso de adaptación a una categoría más exigente: FADEP cayó en su debut ante Costa Brava y luego empató frente a Deportivo Rincón. Integra el Grupo C junto a equipos de peso como Cipolletti, Huracán Las Heras y San Martín de Mendoza.
El objetivo es claro: meterse entre los cuatro primeros de la zona y pelear por el protagonismo. Con Kalinski como bandera, FADEP ya dejó en claro que no quiere ser un participante más.