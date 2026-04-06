FADEP sacude el Federal A y se refuerza con un campeón de Libertadores

Además de Kalinski, se sumaron futbolistas con recorrido como Diego Tonetto, reciente campeón con Independiente Rivadavia, y el delantero Ramón Lentini. En total, fueron 14 incorporaciones, en un mercado agresivo que buscó equilibrar jerarquía con proyección. A su vez, el club mantuvo una base importante del equipo que consiguió el ascenso, con nombres como Gonzalo Klusener y Matías Persia, para no perder identidad.