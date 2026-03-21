Tucumán Central se alista para debutar en el Federal A

El fútbol no es lo único que une a los Smith. Fuera de los límites del campo de juego, la familia gestiona la sandwichería “Nachito”, un emprendimiento en honor a su sobrino donde todos colaboran. Entre pedidos de milanesas y el trajín diario, se forjó el carácter que hoy muestran en la cancha. Esa complicidad se trasladará ahora a la cancha, reeditando una sociedad que ya tuvo éxito. “Esperamos un buen partido. Debutar de local es muy importante y vamos a buscar ganar”, cierra antes de volver a compartir equipo con su hermano Agustín, con quien ya gritó campeón en la Copa Tucumán 2023 vistiendo la camiseta de Sportivo Guzmán.