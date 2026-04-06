El ex técnico de San Martín que sufrió un pico de presión, terminó internado y fue despedido

Sialle, además, no es un apellido ajeno para el mundo de San Martín. El entrenador tuvo un paso por el “Santo” en 2014, cuando dirigió al equipo en el Federal A durante poco más de tres meses. Por eso, la noticia también generó repercusión en Tucumán, donde todavía se lo recuerda por aquella breve experiencia. Esta vez, sin embargo, volvió a quedar en el centro de la escena por una situación mucho más delicada, en una tarde que mezcló salud, preocupación y cierre de ciclo.