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El ex técnico de San Martín que sufrió un pico de presión, terminó internado y fue despedido

Sialle, que dirigió al “Santo” en 2014, debió ser atendido de urgencia durante el partido de Flandria ante Real Pilar y luego se desvinculó del club.

El ex técnico de San Martín que sufrió un pico de presión, terminó internado y fue despedido
Hace 2 Hs

Resumen de nota

  • Arnaldo Sialle sufrió un pico de presión durante el partido de Flandria ante Real Pilar y, tras ser internado de urgencia, dejó su cargo como DT debido a la racha de derrotas.
  • El episodio ocurrió en el entretiempo; Sialle fue estabilizado en una clínica mientras su equipo caía por quinta vez. La salida se pactó de común acuerdo con la dirigencia.
  • La desvinculación del ex técnico de San Martín evidencia la alta presión en el ascenso. El club de Jáuregui busca ahora un nuevo rumbo para salir del fondo de la tabla.
Resumen generado con IA

Una tarde cargada de tensión terminó de la peor manera para Arnaldo Sialle. El entrenador sufrió un pico de presión durante el entretiempo del partido entre Flandria y Real Pilar, debió ser trasladado de urgencia a una clínica y, horas después de recibir el alta, dejó de ser el técnico del equipo por la floja campaña.

El episodio de salud encendió la alarma en pleno encuentro correspondiente a la novena fecha de la Primera B. Sialle fue derivado a la Clínica San José Obrero, donde le realizaron controles médicos y, afortunadamente, todo arrojó resultados tranquilizadores. Después de algunas horas en observación, pudo regresar a su casa y quedó fuera de peligro.

En lo futbolístico, la jornada también fue muy dura para Flandria. El equipo perdió 3-1 ante Real Pilar, sumó su quinta derrota consecutiva y quedó en una posición comprometida en la tabla. A pesar de haber empezado arriba en el marcador, no logró sostener la ventaja y terminó sufriendo otro golpe en un campeonato que se le está haciendo muy cuesta arriba.

Esa combinación entre el mal momento deportivo y el desgaste del ciclo empujó el final de su etapa en el club. La dirigencia comunicó que la salida se resolvió de común acuerdo y agradeció tanto a Sialle como a su ayudante de campo por el trabajo realizado durante este período.

Un nombre conocido para San Martín

Sialle, además, no es un apellido ajeno para el mundo de San Martín. El entrenador tuvo un paso por el “Santo” en 2014, cuando dirigió al equipo en el Federal A durante poco más de tres meses. Por eso, la noticia también generó repercusión en Tucumán, donde todavía se lo recuerda por aquella breve experiencia. Esta vez, sin embargo, volvió a quedar en el centro de la escena por una situación mucho más delicada, en una tarde que mezcló salud, preocupación y cierre de ciclo.

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