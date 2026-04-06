Coudet festejó otra goleada de River y dejó una frase fuerte sobre la exigencia interna

En esa línea, Coudet puso el foco en uno de los aspectos que más lo conforman: la cantidad de situaciones que genera River. Para él, ese es un síntoma de crecimiento futbolístico y también el reflejo de una competencia interna que empuja a todos hacia arriba. “Lo más importante es que el equipo genere muchas situaciones. Después, es muy importante la competencia interna, que es lo que eleva los niveles individuales. Me pone contento, más allá de quién haga los goles, que sigamos creciendo. Hoy vi una mejora muy grande desde lo futbolístico”, sostuvo.