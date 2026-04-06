Coudet festejó otra goleada de River y dejó una frase fuerte sobre la exigencia interna

Resumen de nota
- Eduardo Coudet, DT de River, analizó el triunfo 3-0 ante Belgrano en el Monumental para ratificar su liderazgo y la cuarta victoria consecutiva del equipo en el torneo local.
- Tras cuatro triunfos seguidos, el entrenador destacó la mejora futbolística y la generación de chances. Remarcó que la competencia interna eleva el nivel de todo el plantel.
- Este ciclo se consolida mediante la intensidad y meritocracia diaria. Se espera que River mantenga este crecimiento colectivo para pelear por los objetivos máximos de la temporada.
River volvió a mostrar una versión sólida, goleó 3-0 a Belgrano y estiró un presente que entusiasma cada vez más desde la llegada de Eduardo Coudet. Después del triunfo en el Monumental, el entrenador analizó el rendimiento de su equipo y dejó en claro que, aunque los resultados acompañan, su mirada sigue puesta en el crecimiento colectivo.
El DT valoró el nivel que mostró su equipo durante buena parte del partido y remarcó que el proceso todavía necesita tiempo y trabajo. “Creo que hicimos un muy buen partido. Todo es tiempo y trabajo, y nos tenemos que adaptar a lo que se presente. Hoy necesitábamos hacer un buen juego, y seguir mejorando cosas en el tiempo”, explicó en conferencia de prensa.
En esa línea, Coudet puso el foco en uno de los aspectos que más lo conforman: la cantidad de situaciones que genera River. Para él, ese es un síntoma de crecimiento futbolístico y también el reflejo de una competencia interna que empuja a todos hacia arriba. “Lo más importante es que el equipo genere muchas situaciones. Después, es muy importante la competencia interna, que es lo que eleva los niveles individuales. Me pone contento, más allá de quién haga los goles, que sigamos creciendo. Hoy vi una mejora muy grande desde lo futbolístico”, sostuvo.
El entrenador también dejó una frase fuerte al hablar de la exigencia diaria que intenta instalar en el plantel. “No le regalo nada a nadie y cada uno se gana lo que consigue. Se lo merecen. Hay que seguir trabajando y el día a día nos va a dar resultados. Intentamos entrenar como jugamos”, afirmó, marcando la vara con la que pretende sostener este momento del equipo.
Una racha que empieza a fortalecer su ciclo
La victoria ante Belgrano representó el cuarto triunfo consecutivo desde su llegada al banco de River, un dato que empieza a darle forma a un arranque muy prometedor. Más allá de su manera intensa de vivir cada partido, Coudet intentó bajar el tono personal y aclaró: “Lo vivo con mucha intensidad, es mi manera de ser. Nunca quiero dejar en evidencia a ningún jugador; solo lo vivo de esa manera”. Por ahora, los resultados y la respuesta del equipo parecen darle la razón.