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Valentín Barco está a punto de ser refuerzo de un "gigante" de la Premier League

Firmaría por cinco temporadas y su traspaso se daría luego de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

A INGLATERRA. Barco sería nuevo jugador de Chelsea. A INGLATERRA. Barco sería nuevo jugador de Chelsea.
05 Abril 2026

Resumen de nota

  • Valentín Barco acordó su incorporación al Chelsea por cinco temporadas. El traspaso del argentino se concretará tras finalizar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
  • La operación es viable por el vínculo empresarial entre Chelsea y Racing de Estrasburgo, donde el ex Boca brilló en la última temporada con 37 partidos y un nuevo rol ofensivo.
  • El pase ratifica la proyección internacional de Barco en la Premier League y refuerza la apuesta del club londinense por talentos jóvenes con vistas a los próximos desafíos.
Resumen generado con IA

El futuro de Valentín Barco parece encaminarse hacia la Premier League. Todo indica que el jugador tiene acordada su llegada a Chelsea para la próxima temporada, en una operación que, según trascendió, ya cuenta con el visto bueno del propio futbolista. El acuerdo incluiría un contrato por cinco años y se concretaría una vez finalizada la Copa del Mundo.

Aunque las condiciones personales ya están definidas, la última palabra la tiene el club inglés. Esto se debe a que el pase está bajo la órbita del Racing de Estrasburgo, institución que forma parte del mismo grupo empresario que el Chelsea, lo que facilita la operación entre ambas entidades.

En Francia, Barco logró consolidarse como una pieza importante. En la última temporada disputó 37 partidos, convirtió dos goles y aportó nueve asistencias, números que le permitieron ganar continuidad y proyección internacional. Ese rendimiento también lo llevó a sumar minutos con la Selección Argentina, donde incluso marcó en la reciente goleada ante Zambia.

Barco encaja a la perfección en el proyecto de Chelsea

El interés del Chelsea se enmarca en una política de incorporar futbolistas jóvenes con proyección. En ese sentido, Barco encaja en el perfil que busca el club londinense para reforzar su plantel de cara a los próximos desafíos.

Su recorrido en Europa ya incluye pasos por el Brighton & Hove Albion donde tuvo participación en la Premier y por el Sevilla, antes de asentarse en Estrasburgo. En total, suma más de 50 partidos en el fútbol francés.

Además, su evolución tuvo un punto clave en el cambio de posición que impulsó su entrenador, Liam Rosenior, quien lo adelantó en el campo y lo ubicó en una función más ofensiva, lo que potenció su juego.

Con el Mundial en el horizonte y la expectativa de ser convocado por Lionel Scaloni, Barco atraviesa un momento determinante. Mientras espera la confirmación oficial, todo indica que su próximo destino estará en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo.

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