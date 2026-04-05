Tucumán arrasó en Mendoza y confirmó su reinado en el mountain bike

En Sub 23, el nombre que se destacó fue el de Facundo Cayata. El representante de San Pedro de Colalao confirmó su condición de promesa al consagrarse campeón argentino tras una carrera inteligente y valiente. Su victoria no fue casualidad, sino el resultado de un proceso de trabajo sostenido. “Me preparé muy bien en Amaicha del Valle”, explicó. Esa preparación fue clave para llegar en óptimas condiciones a una competencia que exigía al máximo en cada tramo del circuito. Pero, además, Cayata mostró temple para esperar el momento justo. Se mantuvo en el grupo de punta y atacó en el penúltimo giro, una decisión que terminó siendo determinante. “Sabía que tenía que dar todo”, afirmó. Y lo hizo. Detrás suyo quedaron los cordobeses Joaquín Reyes y Juan Ignacio Pereyra. Su triunfo, además, tuvo un valor simbólico: fue un premio a la perseverancia, a no bajar los brazos cuando los resultados no acompañaban.