Tucumán Central dominó y dejó señales: “Podríamos haber ganado por más”
El “Rojo” venció 2-0 a San Martín de Formosa con presión alta, solidez defensiva y eficacia en la pelota parada. Más allá del resultado, el equipo de Arrieta mostró una idea definida y fundamentos para sostenerse en el Federal A.
Resumen de nota
- Tucumán Central venció 2-0 a San Martín de Formosa por el Federal A con goles de Ruiz Rodríguez y Collante, imponiendo su táctica y jerarquía en un duelo clave del torneo de ascenso.
- El equipo de Walter Arrieta basó su triunfo en una presión alta y eficacia en pelotas paradas. El volante Brahian Collante fue figura por su gol de tiro libre pero terminó expulsado.
- La victoria consolida la identidad de juego del Rojo frente a rivales de peso. El triunfo aporta certezas estratégicas para sostenerse y competir en la exigente categoría Federal A.
Tucumán Central no sólo ganó. También mostró cómo quiere jugar. En un duelo exigente ante San Martín de Formosa, uno de los equipos con mayor jerarquía de la zona, el “Rojo” se impuso 2-0 con una actuación que tuvo varios puntos altos: presión coordinada, solidez defensiva y una pelota parada que volvió a ser determinante.
El equipo de Walter Arrieta entendió rápido por dónde pasaba el partido. No se trataba solamente de resistir a un rival con nombres importantes, sino de incomodarlo en su origen. “La clave fue la presión sobre los jugadores que le dan el juego a ellos”, explicó el entrenador, que diseñó un plan claro y lo vio ejecutado en la cancha.
San Martín de Formosa intentó imponer condiciones desde la circulación. Buscó amplitud, paciencia y control del ritmo. Sin embargo, cada vez que intentó construir, se encontró con un Tucumán Central atento, agresivo y ordenado. El “Rojo” no se desesperó: eligió bien cuándo presionar y cuándo replegarse, y desde ahí empezó a inclinar el partido.
“Fue un partido duro ante un rival muy bueno, pero hicimos las cosas bien”, sostuvo Arrieta. La sensación del entrenador no fue solo por el resultado, sino por el desarrollo. Su equipo no sólo neutralizó a su rival, sino que también generó situaciones suficientes como para ampliar la diferencia. “Podríamos haber ganado por más”, reconoció.
Uno de los aspectos más destacados fue la solidez defensiva. Tucumán Central mostró una estructura firme, con líneas compactas y buena lectura en los momentos clave. Esa seguridad fue la base desde la cual el equipo se animó a atacar.
Ramiro “Pollo” Alderete, que tuvo un partido especial al enfrentar a su ex equipo, destacó ese aspecto. “Estuvimos muy concentrados y creo que fuimos superiores”, analizó. El lateral fue parte de un defensa que logró sostener la intensidad y cortar los circuitos de juego del rival. Pero el triunfo no se explicó sólo desde la recuperación. Tucumán Central también lastimó. Y lo hizo, principalmente, desde una de sus armas más claras en este inicio de torneo: la pelota parada.
El primer gol llegó tras un tiro libre ejecutado por Brahian Collante. La pelota cayó en el área, hubo una serie de rebotes y Benjamín Ruiz Rodríguez apareció para empujarla. Una jugada que combinó insistencia, lectura y oportunismo. El segundo fue distinto. Más limpio, más directo, más impactante. Collante tomó un tiro libre y sacó un remate preciso que se metió en el ángulo izquierdo del arquero Kevin Humeler. Un golazo que no solo amplió la ventaja, sino que terminó de marcar el rumbo del partido.
“Suelo patear al otro palo, pero esta vez salió así”, contó el volante, que fue una de las figuras de la tarde. Su actuación, sin embargo, tuvo un matiz: tras el festejo (en el que mostró una musculosa con la imagen de su padre) fue expulsado por doble amarilla y no podrá estar en el próximo compromiso.
Más allá de ese detalle, Tucumán Central dejó una imagen clara. Supo qué hacer, cuándo hacerlo y cómo sostenerlo. No se desordenó, no se apuró y aprovechó sus momentos.
Del otro lado, el diagnóstico fue contundente. Marcelo Rubino, entrenador de San Martín de Formosa, no buscó excusas. “Fue una mala tarde y nos ganaron merecidamente”, reconoció. “Esto es largo, tenemos experiencia para recuperarnos”, agregó.
En un torneo como el Federal A, en el que los partidos suelen definirse por detalles, Tucumán Central mostró que puede competir desde la inteligencia. No necesitó dominar la posesión ni imponer un ritmo constante: le alcanzó con interpretar mejor el juego.
La presión en los momentos justos, la concentración defensiva y la eficacia en la pelota parada fueron los pilares de una victoria que puede marcar un punto de partida.
Porque más allá del resultado, el “Rojo” dejó algo más importante: señales.
Y en una categoría tan exigente, encontrar esas certezas puede ser tan valioso como los tres puntos.