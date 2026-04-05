Tucumán Central dominó y dejó señales: “Podríamos haber ganado por más”

Ramiro “Pollo” Alderete, que tuvo un partido especial al enfrentar a su ex equipo, destacó ese aspecto. “Estuvimos muy concentrados y creo que fuimos superiores”, analizó. El lateral fue parte de un defensa que logró sostener la intensidad y cortar los circuitos de juego del rival. Pero el triunfo no se explicó sólo desde la recuperación. Tucumán Central también lastimó. Y lo hizo, principalmente, desde una de sus armas más claras en este inicio de torneo: la pelota parada.