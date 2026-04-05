Tucumán Central venció 2 a 0 a San Martín de Formosa por el Federal A

Lo que tenés que saber

Desde las 16 horas, el “Rojo” recibirá a la “Franja” en su estadio, ubicado en la intersección de Jujuy y La Plata, en un duelo correspondiente a la tercera fecha del Federal A. El equipo de Walter Arrieta buscará recuperarse luego de la caída ante Defensores de Vilelas por 1-0 en la segunda fecha, con la necesidad de volver a sumar y acomodarse en la tabla. San Martín, por su parte, quedó libre en la jornada pasada, ya que debió afrontar su compromiso por Copa Argentina frente a Racing, por lo que llegará con rodaje reciente pero sin acción en la última fecha del torneo.