Úbeda tiene casi todo definido para el debut en la Copa Libertadores: así formaría Boca contra Universidad de Chile

Resumen de nota
- Claudio Úbeda definió la formación de Boca para debutar este martes ante Universidad de Chile en la Copa Libertadores, tras el reciente triunfo liguero frente a Talleres en Córdoba.
- El equipo mantendrá el esquema 4-3-1-2 con Leandro Paredes como capitán. Ante las bajas de Cavani y Marchesín, se ratifica a la dupla Merentiel-Bareiro y a Leandro Brey en el arco.
- Este debut marca el regreso de Boca a la fase de grupos tras dos años. Un resultado positivo consolidaría el ciclo de Úbeda y brindaría estabilidad para afrontar la doble competencia.
Después del triunfo en Córdoba frente a Talleres de Córdoba, en Boca el clima cambió por completo. La victoria no sólo le dio aire al equipo, sino también margen a Claudio Úbeda para dosificar cargas y preparar con más serenidad el estreno en la Copa Libertadores de América.
En la práctica de ayer, el entrenador volvió a ensayar con una formación que ya le dio resultados y que asoma como la base para el duelo de este martes contra Universidad Católica. Más allá de la baja de Agustín Marchesín por lesión (lo que sostiene a Leandro Brey en el arco), la principal novedad pasa por el regreso de la defensa habitual.
Luego de las pruebas en el “Mario Alberto Kempes”, Úbeda optaría por volver a confiar en Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco para conformar la última línea en el primer duelo por el máximo torneo continental
En el medio campo también hay certezas. Leandro Paredes, ya habilitado tras limpiarse de amarillas, retomará su lugar como titular y capitán. A su lado se perfila una estructura que combina equilibrio y juego, junto a Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda, este último con mayor libertad para soltarse en ataque y generar el juego que necesita el “Xeneize” para ser un equipo letal.
En ofensiva, el panorama está más definido que nunca. Ante las ausencias y recuperaciones en curso (como las de Edinson Cavani, Ángel Romero, Milton Giménez y Exequiel Zeballos), la dupla en la zona de fuego se sostiene con Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.
La tendencia de Úbeda a repetir lo ensayado en la semana refuerza la idea de que este será el equipo que saldrá a la cancha en Chile y que intentará comenzar con buen paso su incursión en el torneo continental, que Boca volverá a jugar luego de dos años de ausencia (la fase de grupos, ya que en las ediciones anteriores quedó eliminado en la fase preliminar.
El posible “11” de Boca para debutar en la Copa Libertadores
Para el duelo en Chile, Úbeda mantendría el 4-3-1-2 que le viene dando buenos réditos. De esta manera, Boca formaría con: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa y Blanco; Ascacíbar, Paredes y Delgado; Aranda; Merentiel y Bareiro.