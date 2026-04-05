Úbeda tiene casi todo definido para el debut en la Copa Libertadores: así formaría Boca contra Universidad de Chile

En la práctica de ayer, el entrenador volvió a ensayar con una formación que ya le dio resultados y que asoma como la base para el duelo de este martes contra Universidad Católica. Más allá de la baja de Agustín Marchesín por lesión (lo que sostiene a Leandro Brey en el arco), la principal novedad pasa por el regreso de la defensa habitual.