Boca apuesta fuerte por sus juveniles: incluyó 14 en la lista de la Libertadores

Resumen de nota
- Boca Juniors oficializó ante Conmebol su lista de 49 jugadores para la Copa Libertadores, incluyendo a 14 juveniles de la reserva por decisión estratégica del DT Claudio Úbeda.
- Muchos de los convocados carecen de debut oficial y trabajan con Mariano Herrón. La medida se apoya en una política de blindar promesas con contratos extensos hasta finales de 2028.
- Esta apuesta busca consolidar el patrimonio del club y posicionar a la cantera como eje central del proyecto deportivo, usando la Copa como vidriera internacional para el talento.
Boca oficializó su lista para la fase de grupos de la Copa Libertadores y dejó en claro una tendencia que ya venía insinuándose: el club apuesta fuerte por su cantera. En total, son 49 los futbolistas incluidos en la nómina presentada ante Conmebol, con un dato que sobresale por encima del resto: 14 juveniles de la Reserva forman parte del plantel, varios de ellos sin debut oficial en Primera División.
La decisión expone no solo una mirada a futuro, sino también una estrategia concreta de consolidación del recambio generacional. Estos jóvenes, que trabajan bajo la conducción de Mariano Herrón en Reserva y son seguidos de cerca por el cuerpo técnico de Claudio Úbeda, representan el proyecto que Boca busca sostener en el tiempo.
Entre los nombres más destacados aparece Matías Satas, zaguero zurdo de 17 años señalado como una de las grandes promesas del fútbol argentino. Su proyección internacional ya lo puso en el radar, incluso con menciones en rankings globales de talentos juveniles. En defensa también asoman Facundo “Jagger” Herrera, pieza clave en el bicampeonato de Reserva, y Santiago Zampieri, lateral izquierdo con proyección ofensiva y experiencia en selecciones juveniles.
En el arco, Fernando Rodríguez logró consolidarse como titular en Reserva, con buenos registros de valla invicta, mientras que en el mediocampo y ataque aparecen nombres como Joaquín Piñeyro, delantero de gran físico y técnica, Kevin Ferreira, extremo explosivo de la categoría 2008, y Leonel Flores, uno de los goleadores en las finales del último año.
La lista se completa con otros proyectos que ya tuvieron roce con el plantel profesional o incluso convocatorias, como Dante González o Gadiel Paoli, lo que refuerza la idea de un Boca que no solo mira el presente, sino que también construye a mediano y largo plazo.
Además, esta inclusión masiva de juveniles responde a una política dirigencial clara: blindar a sus principales promesas con contratos profesionales extensos, en muchos casos hasta diciembre de 2028, para evitar fugas tempranas y sostener el patrimonio del club.
En ese contexto, la Copa Libertadores no solo será un desafío deportivo para Boca, sino también una vidriera para un grupo de jóvenes que esperan su oportunidad. Mientras el equipo busca competir en lo más alto del continente, la cantera empieza a ganar protagonismo y a marcar el pulso de lo que viene.