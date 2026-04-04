Boca apuesta fuerte por sus juveniles: incluyó 14 en la lista de la Libertadores

Boca oficializó su lista para la fase de grupos de la Copa Libertadores y dejó en claro una tendencia que ya venía insinuándose: el club apuesta fuerte por su cantera. En total, son 49 los futbolistas incluidos en la nómina presentada ante Conmebol, con un dato que sobresale por encima del resto: 14 juveniles de la Reserva forman parte del plantel, varios de ellos sin debut oficial en Primera División.