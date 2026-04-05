Mendoza: volcó un camión con aceite de oliva y vecinos saquearon la carga

Resumen de nota
- Un camión con aceite de oliva volcó en Luján de Cuyo, Mendoza, este viernes tras una maniobra imprudente. Vecinos saquearon la carga que se dirigía desde Chile hacia Brasil.
- El siniestro en Ruta 40 ocurrió al esquivar una camioneta. Decenas de personas robaron la mercadería, incluyendo a una influencer que se filmó y alentó a participar del saqueo.
- El hecho generó repudio social y el inicio de una investigación judicial. Se detectó la reventa de botellas robadas en internet, lo que podría derivar en cargos para los implicados.
Un camión que transportaba botellas de aceite de oliva volcó en Luján de Cuyo, Mendoza, y, en cuestión de minutos, la carga fue saqueada por vecinos de la zona. El episodio quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales, donde incluso una influencer se filmó participando del hecho.
El accidente ocurrió el viernes por la tarde, alrededor de las 16:30, en el Acceso Sur de la Ruta Nacional 40. Según las primeras informaciones, una Toyota Hilux realizó una maniobra imprudente al intentar esquivar a otro vehículo, lo que obligó al conductor de un camión Scania a desviarse hacia la banquina.
En ese intento por evitar el impacto, el transporte de carga terminó volcando contra un vehículo estacionado. Como consecuencia, toda la mercadería —botellas de aceite de oliva que viajaban desde Chile con destino a Brasil— quedó desparramada sobre la calzada.
Lejos de tratarse de una escena de asistencia, decenas de personas comenzaron a llevarse los productos. Algunos incluso llegaron en vehículos para cargar grandes cantidades de botellas.
En medio de la situación, la influencer Julaa Greco se grabó mientras participaba del saqueo junto a un amigo. En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se la escucha alentando a “manotear” mercadería y agradeciendo de manera irónica por el “aceite de oliva gratis”.
Horas después del hecho, comenzaron a detectarse publicaciones en plataformas de compraventa como Facebook Marketplace, donde se ofrecían botellas de la misma marca robada, principalmente en zonas cercanas al lugar del siniestro.
El episodio generó fuerte repudio en redes sociales, tanto por el saqueo como por la exposición pública del hecho, mientras se espera la intervención de la Justicia para determinar responsabilidades.