Misión Artemis II: ¿cómo se ve Argentina en la primera foto de la Tierra desde la cápsula?

En cuanto al territorio nacional, el especialista resaltó la claridad con la que aparecen los centros urbanos del Cono Sur pese a la distancia. Según indicó el investigador del Conicet: "Se ven las luces de Buenos Aires y también de varias ciudades argentinas, de Chile y Brasil. El reflejo cerca del centro es probablemente en la ventana de Orión. Se ven también estrellas, algo inusual en fotos de la Tierra desde el espacio, porque en general muestran el lado diurno. Esta foto, de noche, permitió capturar tanto el planeta como las estrellas de fondo".