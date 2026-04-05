Misión Artemis II: ¿cómo se ve Argentina en la primera foto de la Tierra desde la cápsula?

Resumen de nota
- La misión Artemis II de la NASA capturó una foto nocturna de la Tierra desde la cápsula Orión, donde se distinguen nítidamente las luces de Buenos Aires y ciudades argentinas.
- El comandante Reid Wiseman utilizó una cámara Nikon D5 el pasado jueves para registrar el Cono Sur. La toma destaca por mostrar auroras, estrellas y el reflejo lunar en la atmósfera.
- Este hito tecnológico ofrece una mirada inédita de la geografía nacional desde el espacio profundo, reforzando el impacto visual y científico del regreso humano hacia la Luna.
Artemis II es la misión de la NASA que mantiene al mundo atento a su recorrido espacial que todavía no llegó a su fin. Durante la su expedición hacia la órbita de la Luna, capturó una foto del planeta Tierra, donde se pueden observar con detalle muchas ciudades de Argentina.
Desde la cápsula Orión se tomó la primera foto. "Nos dejó sin palabras", dijo Reid Wiseman, comandante de la misión. "Un recordatorio de que, sin importar cuán lejos vayamos, seguimos siendo un solo mundo, observando, esperando y aspirando a más", fueron las palabras que eligió el centro de control de la Nasa para describir la impresionante fotografía.
¿Qué se puede observar de Argentina en la primera foto de la Tierra?
La imagen capturada por el astronauta Wiseman desde la misión Artemis II destaca por ser una toma nocturna que revela detalles celestiales y terrestres poco comunes. El físico del Instituto Balseiro, Guillermo Abramson, analizó la fotografía subrayando la presencia de las luces de diversas ciudades y el fenómeno de las auroras en los polos. Esta perspectiva única permite observar el planeta bajo el brillo lunar mientras el Sol permanece oculto tras el horizonte terrestre.
En cuanto al territorio nacional, el especialista resaltó la claridad con la que aparecen los centros urbanos del Cono Sur pese a la distancia. Según indicó el investigador del Conicet: "Se ven las luces de Buenos Aires y también de varias ciudades argentinas, de Chile y Brasil. El reflejo cerca del centro es probablemente en la ventana de Orión. Se ven también estrellas, algo inusual en fotos de la Tierra desde el espacio, porque en general muestran el lado diurno. Esta foto, de noche, permitió capturar tanto el planeta como las estrellas de fondo".
¿Cómo se puede observar en detalle lo que hay en la foto de la Tierra?
Abramson precisó que la foto la tomó Wiseman, con una cámara Nikon D5 y una lente de 22 mm, que da como 80 grados de campo horizontal, lo que permitió registrar un vasto campo visual del firmamento. Sobre el momento exacto del registro, el docente precisó que la foto fue tomada a las 21:27 hora argentina del jueves. La atmósfera todavía se ve brillante con la luz del anochecer por el lado oeste. El Sol, así como los planetas Saturno, Marte y Mercurio, están eclipsados por la Tierra.
La Nasa publicó otras tomas obtenidas por la tripulación, entre ellas una imagen con la Tierra a oscuras, captada con una velocidad de obturación más corta que resalta el brillo nocturno del planeta. Según el propio Wiseman, “puedes ver todo el globo de polo a polo, y con atención, las auroras boreales”.