Cartas de lectores I: reflexión

Sentado en el andén del corazón repasaba mis apuntes, recopilados con fechas los sucesos inolvidables, acompañados con imágenes de hechos. Como lo sucedido el 2 de abril de 1982 cuando el Ejército argentino desembarcó en las Islas Malvinas para recuperar parte de nuestro suelo, usurpado durante 149 años por el Reino Unido. Después de 73 días de combate por mar, aire y tierra, derramando, sudor, sangre y muerte de 649 hermanos argentinos, llegó la rendición el 14 de junio de 1982. Nuestros hermanos sobrevivientes, con alto sentimiento pidieron perdón a nuestra patria y a Dios. En estos días celebramos la Semana Santa, recordando a Nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida en la cruz y resucitó al tercer día para darnos vida. Honremos a Cristo que nos alimenta siempre de paz, amor, fe, esperanza, salud y trabajo; y honremos a los hermanos que dieron su vida en Malvinas y a los que sobrevivieron y han sufrido las consecuencias de la guerra. Las Malvinas siempre serán argentinas. Felices Pascuas.