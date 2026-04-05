Cartas de lectores: La Resurrección

El aire en la sala está viciado; huele a aceite quemado de lámparas y sudor frío de miedo. Los discípulos antes orgullosos, se han reducido a bultos oscuros que apenas respiran agrupados en los rincones, todos están cubiertos de cenizas y sus ropas rasgadas insinúan la muerte de un familiar. El shabbat se agota y aquella promesa languidece. La incertidumbre oprime sus pechos y el regreso a las redes de pesca abandonadas por años, parece un símbolo de su derrota. De repente un resplandor plateado corta la noche e ingresa por una ventana. En la penumbra Pedro se incorpora con los puños cerrados mientras Juan rompe el silencio en un susurro: -“No puede ser el sol...” Pedro observa el entorno y, por primera vez en tres días, sus ojos vuelven a tener aquel brillo, cuando le responde: -“No… Debe ser Él...”. Ya no importan el haberse dormido, las negaciones, el abandono, el juicio, los latigazos, la crucifixión, las corridas, el esconderse o los guardias; mientras las mujeres caminan al sepulcro con las primeras luces del domingo la eternidad ha recuperado su centro. “¡Christos Anesti!” (Cristo ha resucitado). “Alithos Anesti” (Verdaderamente ha resucitado).