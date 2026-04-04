San Martín volvió a dejar pasar puntos y expuso su falta de constancia

En ese contexto, hay un punto positivo que empieza a consolidarse: Diego Diellos. El delantero, que jugó su segundo partido como titular, volvió a responder con gol y ya empieza a perfilarse como el hombre más confiable dentro del área. Su tanto, tras un buen centro de Alan Cisnero, mostró una de sus principales virtudes: el posicionamiento. El ex San Telmo sabe dónde ubicarse, anticipa las jugadas y tiene ese instinto que caracteriza a los “9” de área.