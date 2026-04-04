Andrés Yllana, tras el empate de San Martín: “No logramos jugar como queremos"

“No logramos jugar como queremos. Sí estoy muy satisfecho con la entrega y el compromiso de los jugadores, pero no fue un partido bien jugado, fue muy trabado”, explicó el entrenador, que también apuntó contra el desarrollo del encuentro. “Costó muchísimo. Hubo muchas faltas, se cortó permanentemente y eso no le dio ritmo al juego”, agregó.