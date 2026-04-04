Andrés Yllana, tras el empate de San Martín: “No logramos jugar como queremos"

Resumen de nota
- El DT de San Martín, Andrés Yllana, analizó el empate del equipo en Tucumán, admitiendo que no lograron jugar como querían debido a la falta de ritmo y la fricción del rival.
- El entrenador valoró el compromiso del plantel pero criticó las constantes faltas que cortaron el juego. Explicó que los cambios buscaron una salida más limpia ante la marca rival.
- El club tucumano busca consolidar su identidad en la Primera Nacional. La disconformidad del hincha local presiona al equipo a mejorar su funcionamiento en los próximos encuentros.
San Martín volvió a dejar dudas, más allá del resultado. Tras el empate, Andrés Yllana fue claro en su análisis: valoró la entrega del equipo, pero reconoció que el funcionamiento estuvo lejos de lo esperado.
“No logramos jugar como queremos. Sí estoy muy satisfecho con la entrega y el compromiso de los jugadores, pero no fue un partido bien jugado, fue muy trabado”, explicó el entrenador, que también apuntó contra el desarrollo del encuentro. “Costó muchísimo. Hubo muchas faltas, se cortó permanentemente y eso no le dio ritmo al juego”, agregó.
El DT insistió en que el equipo tiene una identidad definida, aunque no siempre logra plasmarla. “San Martín intenta ser protagonista, presionar alto y generar espacios. Pero hoy nos faltó esa circulación que te permite encontrarlos. No lo conseguimos nunca”, admitió.
En ese contexto, Yllana también destacó el mérito del rival. “No creo que haya influido el nerviosismo. El equipo ha crecido en ese aspecto. Sí creo que el rival no nos dejó jugar y logró que el partido fuera más friccionado, más trabajado”, analizó.
Sobre los cambios, explicó la salida de Kevin López: “Había hecho un buen partido, pero lo estaban siguiendo mucho. Buscamos con Laureano Rodríguez una salida más limpia desde abajo”.
Por último, se refirió al vínculo con la gente: “El crédito se renueva siempre. Cuando no ganás de local es normal que haya disconformidad”.
Ahora, San Martín deberá encontrar respuestas dentro de su propia idea.