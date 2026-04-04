San Martín tuvo el gol, pero no la firmeza: otra desatención le quitó una victoria que parecía servida

La Ciudadela volvió a vestirse de fiesta, pero la noche terminó con ese sabor amargo que deja lo que se escapa de las manos. San Martín, que llegaba con la obligación de revalidar el punto rescatado en Puerto Madryn, no pudo sostener la ventaja y dejó pasar otra oportunidad de sumar de a tres. Como si el partido hubiera querido contar la misma historia del fin de semana pasado, el equipo de Andrés Yllana volvió a pagar caro una desatención y terminó resignando dos puntos que parecían quedarse en casa.