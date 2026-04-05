Edgardo Esteban: "Hay que hablar de todo lo que pasó en Malvinas"
Combatiente de la Guerra del Atlántico Sur, Edgardo Esteban vuelve al ruedo con La última batalla (Marea Editorial), libro que surgió a partir de una llamada en la que le advirtieron sobre el destino de pertenencias que creía perdidas para siempre tras dejar las islas. “La guerra no se va cuando termina; es un eco que perdura en el tiempo, en el cuerpo y en la memoria”, reflexiona.
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Resumen de nota
- Edgardo Esteban lanzó su libro "La última batalla" en Argentina para reflexionar sobre la guerra de Malvinas tras el hallazgo fortuito de objetos personales que creía perdidos.
- El texto surge de una llamada que reveló el paradero de sus pertenencias décadas después. Profundiza en cómo las secuelas del conflicto bélico persisten en la memoria y el cuerpo.
- La obra impulsa un debate necesario sobre la totalidad de los hechos en las islas. El testimonio busca transformar el trauma individual en un legado colectivo para la nación.
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