River, obligado a mover piezas para recibir a Belgrano

Resumen de nota
- River Plate, de Eduardo Coudet, recibe mañana a Belgrano en el Monumental por el torneo Apertura, buscando optimizar su funcionamiento previo al inminente debut internacional.
- Ante las bajas de Acuña por suspensión y Montiel por lesión, ingresarán Viña y Bustos. El equipo llega tras una pretemporada corta diseñada para imprimir el sello táctico del DT.
- El partido servirá para definir variantes ofensivas y consolidar la localía. Un triunfo brindaría el impulso necesario para encarar el estreno en la Copa Sudamericana.
River retoma hoy su camino en el Apertura con un objetivo claro: aceitar el funcionamiento de cara al inminente debut internacional. El equipo de Eduardo Coudet recibirá mañana a Belgrano, desde las 18, en un Monumental que espera ver los frutos de la “mini pretemporada” que el DT dispuso para terminar de imprimir su sello táctico.
Para el compromiso de esta tarde, Coudet recuperó a sus seleccionados en óptimas condiciones y celebra el regreso de Facundo Colidio tras su sanción. Sin embargo, el armado del “11” inicial presenta un rompecabezas con cambios obligados en la última línea y dos incógnitas del medio hacia adelante.
En el fondo, las modificaciones son forzosas. Ante la quinta amarilla de Marcos Acuña, el carril izquierdo será ocupado por Matías Viña. Por la otra banda, la lesión de Gonzalo Montiel le abre la puerta a Fabricio Bustos, quien tendrá su gran oportunidad de mostrarse tras no haber sumado minutos oficiales en lo que va del año.
De mitad de cancha hacia arriba, el DT aún no define dos piezas clave. Por un lado, la habitual disputa por la conducción entre Juan Fernando Quintero, Joaquín Freitas y Kendry Páez sigue abierta. Por otro, resta saber si mantendrá la confianza en Ian Subiabre o si apuesta por el rodaje de Maximiliano Salas, quien viene de reencontrarse con el gol en Córdoba.
Mañana, el “Millonario” busca ratificar su localía y llegar con el envión ideal al estreno en la Sudamericana.