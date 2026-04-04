River, obligado a mover piezas para recibir a Belgrano

En el fondo, las modificaciones son forzosas. Ante la quinta amarilla de Marcos Acuña, el carril izquierdo será ocupado por Matías Viña. Por la otra banda, la lesión de Gonzalo Montiel le abre la puerta a Fabricio Bustos, quien tendrá su gran oportunidad de mostrarse tras no haber sumado minutos oficiales en lo que va del año.