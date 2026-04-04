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River negocia la llegada de un refuerzo de selección para jerarquizar la defensa

Eduardo Coudet puso la mira en un zaguero de jerarquía internacional que milita en el fútbol europeo.

JERARQUÍA. Guilermo Maripán es una de las opciones que evalúa la CD de River para fortalecer la última línea. JERARQUÍA. Guilermo Maripán es una de las opciones que evalúa la CD de River para fortalecer la última línea.
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • River Plate inició gestiones por el chileno Guillermo Maripán, del Torino, para sumarlo libre en el segundo semestre de 2026 y jerarquizar la defensa del equipo de Eduardo Coudet.
  • El zaguero de 31 años llegaría ante la posible salida de Paulo Díaz. Aunque perdió la titularidad en Italia, su trayectoria en el Mónaco y el Alavés avalan su jerarquía internacional.
  • La operación busca blindar el fondo con experiencia europea y juego aéreo sin costo de fichaje, un movimiento estratégico para potenciar la competitividad del club en el continente.
Resumen generado con IA

El mercado de pases de invierno empieza a jugar sus primeras fichas en Núñez. Aunque el plantel cuenta con variantes tras la llegada de Tobías Ramírez y el regreso de Germán Pezzella, la dirigencia de River ya inició gestiones por un futbolista de jerarquía internacional. Se trata del chileno Guillermo Maripán, actual zaguero del Torino de Italia, quien asoma como una oportunidad de mercado.

El defensor de 31 años y 1,91 metros de altura finaliza su contrato con el club turinés a fines de junio. Si bien existe una opción para renovar por una temporada más, el "Millonario" ya estableció los primeros contactos para seducirlo y que llegue en condición de libre para el segundo semestre de 2026. La intención de Eduardo Coudet es clara: jerarquizar una zaga que podría sufrir la baja de Paulo Díaz en el próximo mercado.

El factor Longoria y la experiencia europea

Pese al visto bueno del DT, la última palabra la tendrá Pablo Longoria. El flamante director deportivo de River evaluará los pros y contras de la operación. A favor juega su vigencia y aporte inmediato; en contra, su edad y la posibilidad de reventa a futuro.

La trayectoria de Maripán impresiona: surgido en la Universidad Católica, brilló en el Alavés y fue transferido al Mónaco por 18 millones de euros. En Torino fue capitán y elegido el mejor jugador del equipo la temporada pasada, aunque en los últimos cuatro partidos de la Serie A perdió su lugar en la línea de tres frente al kosovar Ardian Ismajli.

Un central con gol

Además de su presencia física, Maripán aporta una faceta ofensiva poco común para un defensor: lleva 21 goles convertidos en su carrera, gracias a un poderío aéreo dominante. Habitual titular en la selección de Chile, el zaguero ya está habilitado legalmente para negociar con cualquier club.

Aunque River tiene hoy a Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Ramírez, Pezzella y Díaz, el "Chacho" quiere blindar el fondo con un hombre de mil batallas europeas. Las charlas ya comenzaron y en Núñez se ilusionan con abrochar a un refuerzo de selección sin costo de transferencia.

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