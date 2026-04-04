River negocia la llegada de un refuerzo de selección para jerarquizar la defensa

El defensor de 31 años y 1,91 metros de altura finaliza su contrato con el club turinés a fines de junio. Si bien existe una opción para renovar por una temporada más, el "Millonario" ya estableció los primeros contactos para seducirlo y que llegue en condición de libre para el segundo semestre de 2026. La intención de Eduardo Coudet es clara: jerarquizar una zaga que podría sufrir la baja de Paulo Díaz en el próximo mercado.