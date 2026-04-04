Secciones
DeportesFútbol

Marchesín acelera su recuperación y Boca define su arquero para el debut en la Libertadores

El arquero sufrió un desgarro grado tres, pero apunta a llegar ante Universidad Católica. Mientras tanto, Brey suma minutos y se perfila como alternativa en un calendario exigente.

Agustín Marchesín acelera su recuperación para estar presente en el debut de Boca en la Copa Libertadores. Agustín Marchesín acelera su recuperación para estar presente en el debut de Boca en la Copa Libertadores.
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • El arquero de Boca, Agustín Marchesín, acelera su recuperación de un desgarro para llegar al debut de la Copa Libertadores ante Universidad Católica el próximo 7 de abril.
  • Tras sufrir un desgarro el 22 de marzo, Marchesín busca acortar plazos. Mientras tanto, el juvenil Leandro Brey asume la titularidad tras su reciente actuación ante Talleres.
  • La decisión es vital ante una seguidilla que incluye el Superclásico. Boca evalúa el riesgo de una recaída de Marchesín frente a la proyección de Brey en un calendario exigente.
Resumen generado con IA

La lesión de Agustín Marchesín abrió un interrogante clave en Boca en la antesala de la Copa Libertadores. El arquero titular sufrió un desgarro grado tres en el aductor derecho el 22 de marzo, durante el partido ante Instituto, y desde entonces inició una recuperación contrarreloj con un objetivo claro: estar disponible para el debut copero frente a Universidad Católica, el próximo 7 de abril.

El panorama no es sencillo. Una lesión de esa magnitud suele demandar entre uno y dos meses de recuperación, pero Marchesín se aferra a un antecedente que alimenta la ilusión: en el pasado logró superar una dolencia similar en apenas tres semanas. Esta vez, el margen es aún más ajustado, con poco más de 15 días entre la lesión y el estreno internacional.

Mientras tanto, el arco de Boca tiene dueño momentáneo. Leandro Brey fue el encargado de reemplazarlo en el duelo ante Talleres, en el que dejó sensaciones mixtas. Por un lado, cumplió con el objetivo principal de mantener la valla invicta; por otro, evidenció algunas dudas en el juego aéreo y cierta imprecisión con los pies, aspectos que el cuerpo técnico seguirá de cerca.

Sin embargo, el joven arquero no es un improvisado en este tipo de escenarios. Brey ya cuenta con experiencia en la Libertadores: debutó en 2022 frente a Always Ready y volvió a tener participación en la edición 2025, incluso en una tanda de penales ante Alianza Lima, lo que le aporta un respaldo importante en caso de tener que asumir la responsabilidad.

La decisión final dependerá de la evolución física de Marchesín en los próximos días. Boca afronta una seguidilla determinante que incluye, además del debut ante Universidad Católica, cruces ante Independiente, Barcelona y el Superclásico frente a River, lo que obliga a no tomar riesgos innecesarios.

En ese contexto, el club se mueve entre la urgencia y la prudencia. Marchesín empuja para volver cuanto antes, mientras Brey se prepara para responder si le toca. El arco, una vez más, se convierte en una de las claves del futuro inmediato del equipo.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsCopa Libertadores de América 2015Agustín MarchesínCopa Libertadores de AméricaUniversidad Católica de ChileLeandro BreyTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán
1

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral
2

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán
3

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado
4

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán
5

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación
6

Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación

Más Noticias
Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Pascua con tormentas eléctricas: nueve provincias están bajo alerta meteorológica

Pascua con tormentas eléctricas: nueve provincias están bajo alerta meteorológica

Comentarios