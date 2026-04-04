Marchesín acelera su recuperación y Boca define su arquero para el debut en la Libertadores

El panorama no es sencillo. Una lesión de esa magnitud suele demandar entre uno y dos meses de recuperación, pero Marchesín se aferra a un antecedente que alimenta la ilusión: en el pasado logró superar una dolencia similar en apenas tres semanas. Esta vez, el margen es aún más ajustado, con poco más de 15 días entre la lesión y el estreno internacional.