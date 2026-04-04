Argentina hace historia con tres tenistas en finales de ATP en un mismo fin de semana

En el tenis, como en la vida, hay días que marcan un quiebre. Este sábado 4 de abril quedará guardado en los libros de estadística como la jornada en la que el tenis argentino dio un golpe de autoridad en tres continentes distintos. Con la clasificación de Román Burruchaga a la definición en Houston, se completó un tridente de finales que tendrá a los fanáticos pegados al televisor durante todo el domingo: Mariano Navone en Bucarest, Marco Trungelliti en Marrakech y "Burru" en suelo estadounidense buscarán la gloria máxima.