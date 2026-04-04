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Argentina hace historia con tres tenistas en finales de ATP en un mismo fin de semana

En una jornada histórica para el tenis nacional, Román Burruchaga, Mariano Navone y Marco Trungelliti alcanzaron las definiciones en Houston, Bucarest y Marrakech.

HISTÓRICO. Marco Trungelliti, de 36 años, se convirtió en el jugador más veterano en alcanzar por primera vez una final del circuito ATP. HISTÓRICO. Marco Trungelliti, de 36 años, se convirtió en el jugador más veterano en alcanzar por primera vez una final del circuito ATP.
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • Burruchaga, Navone y Trungelliti alcanzaron este sábado las finales de los ATP de Houston, Bucarest y Marrakech, marcando un hito histórico para el tenis nacional en tres continentes.
  • Burruchaga venció a Tirante en EE.UU., Navone se impuso en Rumania y Trungelliti, a los 36 años, logró en Marruecos ser el más veterano en debutar en una definición de este nivel.
  • El logro refleja la solidez del tenis local al combinar jóvenes promesas con veteranos vigentes. Las tres finales del domingo prometen un ascenso significativo en el ranking mundial.
Resumen generado con IA

En el tenis, como en la vida, hay días que marcan un quiebre. Este sábado 4 de abril quedará guardado en los libros de estadística como la jornada en la que el tenis argentino dio un golpe de autoridad en tres continentes distintos. Con la clasificación de Román Burruchaga a la definición en Houston, se completó un tridente de finales que tendrá a los fanáticos pegados al televisor durante todo el domingo: Mariano Navone en Bucarest, Marco Trungelliti en Marrakech y "Burru" en suelo estadounidense buscarán la gloria máxima.

La última pieza del rompecabezas la puso Burruchaga (77°). En el duelo "albiceleste" de semifinales del ATP 250 de Houston, el hijo del campeón del mundo en México ’86 dio una exhibición de tenis total. Barrió a Thiago Tirante (83°) con un doble 6-1 en apenas una hora de juego. Fue un monólogo de principio a fin, donde Burruchaga no dejó que Tirante -que venía de bajar al Top 10 Ben Shelton- entrara nunca en partido.

Con este triunfo, Román no solo jugará su primera final ATP ante un rival de jerarquía (saldrá del duelo entre los locales Frances Tiafoe o Tommy Paul), sino que ya se aseguró escalar hasta el puesto 62 del ranking en vivo. Un ascenso meteórico para quien hace apenas una semana celebraba en el Challenger de San Pablo.

Bucarest y Marrakech: los otros frentes de batalla

Pero la épica argentina comenzó mucho antes del mediodía. En Rumania, Navone (60°) protagonizó una verdadera batalla de tres horas y media para vencer al neerlandés Botic van de Zandschulp por 5-7, 7-6 y 7-5. El nacido en 9 de Julio, que sigue demostrando que el polvo de ladrillo es su hábitat natural, definirá el título este domingo ante el español Daniel Mérida.

Casi en simultáneo, en Marruecos, Trungelliti (117°) escribía su propia página dorada. A los 36 años, el santiagueño se convirtió en el jugador más veterano en alcanzar su primera final ATP tras derrotar al ítalo-argentino Luciano Darderi (19°) por 6-4 y 7-6. "Trunge", un ejemplo de resiliencia en el circuito, buscará el trofeo ante el juvenil español Rafael Jodar, de apenas 19 años.

Un presente que ilusiona

Hacía tiempo que el tenis nacional no vivía un fin de semana con semejante protagonismo simultáneo. Lo de este domingo no es casualidad; es el resultado de una nueva generación que empuja con fuerza, como Burruchaga y Navone, sumada a la vigencia inoxidable de guerreros como Trungelliti.

Mañana, las coordenadas estarán repartidas entre Houston, Bucarest y Marrakech. Navone y Mérida saldrán a la cancha desde las 8; Trungelliti y Jodar a las 11; mientras que Burruchaga buscará el título desde las 16.30. Tres finales, tres sueños y una misma bandera que vuelve a estar en lo más alto del circuito grande. Nada es imposible cuando el hambre de gloria está intacto.

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