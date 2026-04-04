El tucumano Rodrigo "C4" Ruiz pelea en Australia por un salto histórico en su carrera

Resumen de nota
- El tucumano Rodrigo 'C4' Ruiz enfrenta este sábado al local Sam Goodman en Wollongong, Australia, buscando el segundo puesto del ranking supergallo de la FIB.
- Es la segunda pelea internacional de Ruiz tras competir en Rusia. El combate es en el WIN Entertainment Centre y será transmitido en vivo por TyC Sports desde las 21:35.
- Un triunfo posicionará a Ruiz hacia una pelea por el título mundial contra Naoya Inoue, marcando un salto histórico para su carrera y el boxeo argentino en la elite mundial.
El tucumano Rodrigo "C4" Ruiz afronta esta noche una de las peleas más importantes de su carrera. En el WIN Entertainment Centre de Wollongong, Australia, se medirá ante el local Sam Goodman en un combate que puede marcar un antes y un después en su proyección internacional.
En juego no solo estará el resultado de una velada más, sino una posición estratégica en el ranking mundial supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El ganador del cruce se quedará con el segundo puesto, un lugar clave que lo dejará a las puertas de una oportunidad por el título.
Ruiz, conocido como “C4”, pondrá a prueba su potencia ante un rival de gran técnica y rodaje internacional. Será su segunda experiencia fuera del país, luego de su presentación en Rusia, donde dejó buenas sensaciones y confirmó que puede competir de igual a igual en escenarios exigentes.
El desafío no es menor: del otro lado estará un peleador consolidado como Goodman, que buscará hacerse fuerte en casa. Sin embargo, el argentino llega con confianza, tras cumplir con el pesaje y enfocado en dar el golpe que lo proyecte definitivamente a la elite.
Un triunfo lo acercaría a un escenario soñado: la posibilidad de enfrentar al campeón mundial Naoya Inoue, una de las grandes figuras del boxeo actual. La velada comenzará a las 21:35 de este sábado y podrá seguirse en vivo por TyC Sports.
Con todo listo, Ruiz se juega mucho más que una pelea. En Australia, buscará escribir el capítulo más importante de su carrera y dar ese salto que lo coloque entre los mejores del mundo.