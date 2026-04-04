Qué es el propofol: un especialista explica cuándo puede ser medicamento y cuándo se vuelve peligroso

El experto recuerda que, dentro de los principios de la técnica, todos los factores deben cumplirse, ya que pueden ocurrir ocasiones en las que, a pesar de que haya relajación, el sufrimiento pueda estar presente. Para ello se utilizan diversos fármacos en medidas adecuadas. “Lo que hacen los anestesiólogos habitualmente es mezclar los compuestos en dosis precisas para lograr esas cuatro metas en anestesia general. Una inducción incorrecta podría ser cuando una persona pierde el conocimiento y está relajada, pero por distintos motivos uno se da cuenta de que puede haber dolor por las respuestas del cuerpo”, detalló.