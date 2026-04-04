Hallaron muerto a un enfermero en Palermo: había propofol y fentanilo en su departamento

Un nuevo episodio estremeció al ámbito médico y las áreas de anestesiología. Eduardo Betancourt, un profesional de 44 años oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, fue encontrado muerto el viernes por la tarde en su residencia del barrio porteño de Palermo. En la vivienda se detectaron múltiples envases de uso hospitalario, por lo que se investiga el vínculo con la causa conocida como “PropoFest”, originada tras el deceso de otro especialista meses atrás.